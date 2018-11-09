«Новый Мавроди» украл у россиян миллиарды

Большой развод

Жажда быстрой наживы не дает покоя россиянам — вслед за падением уровня жизни и расцвета криптовалют граждане ищут любые способы быстро и просто нарастить свои доходы. На этом фоне популярность набирают сомнительные проекты, которые обещают высокие проценты и легкий вывод денег. Однако предприниматель Николай Евдокимов пошел дальше, ради наживы он создал «первое блокчейн-государство» Децентурион, адептам которого обещают золотые горы. «Лента.ру» пообщалась с партнерами и коллегами «Нового Мавроди» и рассказывает подробности, возможно, самой инновационной аферы года.

Хуже, чем Мавроди

Первая публикация о проектах Евдокимова произвела настоящий фурор — соратники предпринимателя спорили о правдивости статьи, министерство информации Децентуриона отбивалось от вопросов общественности и в итоге выпустило официальное заявление, а организаторы сомнительных проектов даже провели срочный вебинар. Все это к тому же сопровождалось обвалом стоимости государственного токена Децентуриона. Сам «новый Мавроди» нелепо отшучивался от запаниковавших инвесторов: «Автор поливает помоями Илона Маска, видимо, у нее такой стиль». А уже через пару дней в некоторых СМИ появились материалы рекламного характера, где в красках расписывались все преимущества блокчейн-государства.

На конец сентября фонд Евдокимова Cryptonomics Capital (далее — CC), который также выполняет функции министерства торговли Децентуриона, должен был выплатить своим инвесторам солидную сумму, однако обещанных биткоинов вкладчики так и не дождались. Это при том, что до этого сроки по выплатам неоднократно переносились, а ни одно из обещаний Евдокимова и команды CC по фантастической доходности в 700-900 процентов так и не сбылось.

«Точную дату мы назвать пока не можем, на сегодняшний день мы ждем завершения сделок по продаже эквити, в связи с падением рынка, а также негативным фоном создаваемым самими инвесторами, три сделки были отменены. На текущий момент в горизонте от 1 до 3 месяцев планируем закрыть 3 новые сделки, которые позволят вернуть биткоины вложенные инвесторов без процентов. Это все что в текущих условиях можно сделать на таком рынке», — говорится в официальном чате CC (орфография и пунктуация сохранены).

Получается, что в отсутствии прибыли виноваты сами инвесторы, которые создают негативный фон, — основатели финансовых пирамид всегда стараются найти виновных и свалить на них ответственность. За примером далеко ходить не надо — с 1 ноября свою деятельность прекратила крупнейшая со времен МММ пирамида «Кэшбери». Глава компании Артур Варданян объяснил падение проекта «происками врагов».

«Каждый наш шаг будут поливать грязью и выставлять в невыгодном свете. Против нас развернута целая армия журналистов», — сообщил Варданян.

Впрочем, в отличие от проектов Евдокимова «Кэшбери» хотя бы платила своим вкладчикам, в результате чего заручилась их безоговорочной поддержкой. Тем, насколько рьяно адепты «Кэшбери» защищали Варданяна и саму компанию, может похвастаться далеко не каждая пирамида.

Заступаться за Децентурион и Cryptonomics вкладчики, видимо, не готовы.

«Децентурион, все больше и больше начинает смахивать на сказочный мир Джоан Роулинг! Министерство образования — на Хогвартс, где обучают волшебству продажи воздуха», — комментирует один из инвесторов.

«Уважаемый представитель «Лента.ру», напишите в личку, пожалуйста, хочу дать интервью, как мошенник Коля Евдокимов обманывает на деньги. И помощь на поиски компаний, у которых с ним суды. Быть свидетелем. Спасибо», — предлагает другой. С тем, что Евдокимов аферист, а его проекты — скам (от английского scam — «мошенничество», «кидалово»), соглашаются даже руководители тех проектов, чьи токены он продает наивным россиянам. «С Мавроди можно было заработать первым и частично средним участникам пирамиды, у Евдокимова же не заработает никто», — констатирует гендиректор одного из стартапов, работавших с Евдокимовым и фондом Cryptonomics.

Вскрыли гнойник

Один из крупных инвесторов фонда согласился предоставить «Ленте.ру» информацию о том, как именно функционирует многоуровневая финансовая пирамида, созданная Евдокимовым. Первый этап аферы — запуск компании ICOBox летом 2017 года, которая тут же, по словам представителей самой же компании, стала крупнейшим в мире поставщиком коробочных решений по организации и проведению первичных размещений токенов (ICO). С реальными «успехами» ICOBox вы можете ознакомиться в предыдущем материале.

Плату за свои услуги компания Евдокимова берет в биткоинах, однако внимание стартапов ICOBox привлекала необычной опцией — возможностью провести ICO и расплатиться за услуги компании не биткоинами, а токенами. Правда, номинальная стоимость услуг в этом случае тут же возрастала в четыре раза. Иными словами, если изначально услуга стоила 50 биткоинов, то стартапы, которые фондирует ICOBox, должны были перечислить компании такое число токенов, которое эквивалентно 200 биткоинам.

«Это уже под миллион баксов и ниже в зависимости от курса. Зачем ему [Евдокимову] консолидировать такое гигатское количество токенов в компании, сотрудникам которой нужно платить зарплату? А он консолидировал миллионами баксов (номинально). Коля дал всем руководителям стартапов ощутить себя господами из Федерального резерва», — рассказывает источник «Ленты.ру» из пула крупных инвесторов.

Однако деньги на проведение ICO для перспективных стартапов компания берет отнюдь не из своего кармана. ICOBox привлекает средства на развитие посредством продажи собственных токенов ICOS. Обладателям этих токенов взамен обещают скидку в размере около 75 процентов на покупку токенов любых проектов, которые ICOBox взяла себе под крыло. То есть, покупая токены ICOS на тысячу долларов, участник ICO сможет их обменять на токены других проектов стоимостью в среднем четыре тысячи долларов. Если номинальная цена токена доллар, то с токенами ICOS его можно купить по 25-10 центов и даже дешевле. Вот только скупал эти токены, по словам собеседника «Ленты.ру», в основном сам Евдокимов. Таким образом, он убивал сразу двух зайцев — забирал себе все токены по дешевке, чтобы потом продать втридорога, и одновременно создавал искусственный дефицит на рынке, что неизбежно приводило к росту цены этих самых токенов.

Развели как детей

Осенью 2017 года Евдокимов создает инвестиционный фонд Cryptonomics Capital. Подробно о работе фонда вы можете узнать из нашей предыдущей публикации, однако суть в использовании фонда в качестве площадки для перепродажи токенов стартапов в три-четыре раза дороже.

«Допустим, я CEO стартапа. Евдокимов приглашает меня в Cryptonomics, где обещает продавать мои токены клиентам-инвесторам. Коля говорит, что берет 25 процентов комиссии с продажи, и начинает продавать эти токены уже за 50 центов. Я в шоке, думаю, мол, вау, бомба! При том, что я еще вчера продавал эти токены кому-то по 5-10 центов. И вот он берет меня, как лоха, возит по конференциям в качестве говорящей головы», — рассказывает источник «Ленты.ру».

В итоге складывается такая ситуация, при которой в руках Евдокимова оказывается сосредоточена практически вся эмиссия токенов стартапов. Фонд забирает себе рынок потенциальных инвесторов, а сами руководители проектов остаются не у дел.

«СЕО ничего не могут сделать. У них забрали и токены, и рынок из потенциальных клиентов. Им рисуют сборы в миллионы баксов, а на самом деле у многих даже полмиллиона баксов не было, а пишут 8-10 миллионов», — добавляет источник.

Эту же информацию «Ленте.ру» подтвердил сам гендиректор одного из проектов.

По его словам, Евдокимов даже не согласовывает цену на токены со стартапами, а придумывает ее сам, продает инвесторами неликвид (невостребованный товар) по искусственно завышенной цене, обещая при этом небывалый рост стоимости. Правда, никакого роста в итоге не происходит, а инвесторы только и делают, что фиксируют убытки. «Вот приведу пример. Хотя бы взять их собственный токен ICOS — он вышел по 50 долларов, сейчас он стоит 2-3 доллара, объем торгов 0,1 биткоина. Где спрос на токен? С токеном DCNT (государственный токен Децентуриона — прим. „Ленты.ру“) то же самое — был по тысяче долларов, теперь по 35 долларов», — прокомментировал собеседник «Ленты.ру».

Вершиной всей пирамиды стало создание первого в мире блокчейн-государства. За всем пафосом, с которым Евдокимов и его команда рассказывали об уникальности проекта и многочисленных преимуществах гражданства Децентуриона, скрывалась одна единственная цель — максимально отсрочить выполнение своих долговых обязательств перед инвесторами CC. Для этого была создана возможность конвертации вложенных в CC средств в государственные токены DCNT по бешеному курсу — чтобы заманить в так называемое доверительное управление как можно больше народу, инвесторам СС пообещали 25-кратный мультипликатор, то есть возможность якобы моментально приумножить вложенные средства в 25 раз. Однако с момента запуска этой акции токен DCNT упал в цене в 30 раз. «В июле мы ему угрожали очень. Он испугался и решил быстрее шевелиться и долги из CC слил непутевым инвесторам, загнав их в Децентурион», — рассказывает один из источников.

Дело пахнет керосином

Проблемы не заставили себя долго ждать — граждан Децентуриона начали водить за нос по той же схеме, что и горе-инвесторов СС. Выплаты по доверительному управлению перенесли на неопределенный срок, объяснив это тем, что «на текущий момент у государства имеются ряд ключевых и более приоритетных задач». Приоритетных задач у Евдокимова сейчас и впрямь хватает. По словам источника, знакомого с ситуацией, предприниматель «рассорился со всеми, с кем только мог», а токеном ICOS заинтересовалась Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC). Собеседник «Ленты.ру» также добавил, что, по его данным, Евдокимов в срочном порядке покинул территорию Соединенных Штатов и уже довольно продолжительное время находится в Москве, однако не уточнил причину.

Помимо интереса со стороны SEC, на счету Евдокимова числится несколько судебных исков, часть которых была описана в предыдущей части. Кроме того, в открытом доступе есть судебный кейс с участием ответчиков Евдокимова и других руководителей ICOBox, а также истца — бывшего CEO ICOBox Hub («дочка» ICOBox) Евгения Морозова.

Экс-работник требует компенсацию в размере более двух миллионов долларов за несоблюдение компанией требований трудового договора, в частности отказ платить зарплату. В иске говорится, что в течение своего двухмесячного срока пребывания в должности генерального директора ICOBox Hub, Морозов обнаружил в компании ряд нарушений трудового, иммиграционного и налогового законодательств, а также нарушения санкционного режима Соединенных Штатов. По его словам, исправлять недочеты в компании не стремились, а наоборот, стремились избавиться от самого Морозова, сующего нос не в свое дело.