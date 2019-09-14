Когда и за что могут уменьшить пенсию

Случается, что пенсионеру вдруг приходит пенсия значительно меньше обычного. Учитывая, что средний размер пенсий и так невелик, для пожилых людей ощутимо сокращение выплаты даже на несколько сотен рублей.

Пенсионном фонде России "РГ" пояснили, что пенсионные выплаты в меньших, чем обычно размерах, могут прийти по нескольким причинам. По закону о страховых пенсиях удержания производятся на основании: исполнительных документов; решений органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, о взыскании сумм пенсий, излишне выплаченных пенсионеру; решений судов о взыскании сумм пенсий вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера, установленных в судебном порядке. Проще говоря, если пенсионер вовремя не внес квартплату или не заплатил какие-нибудь штрафы, то дело о взыскании передается судебным приставам, и те списывают задолженность из пенсии до ее полного погашения.

Пенсия по закону является доходом человека, поэтому сейчас никаких ограничений по взысканию из пенсионных денег нет. Обычно служба судебных приставов направляет пенсионеру уведомление, предупреждая о грядущем списании. Впрочем, бывает и так, что письмо не доходит.

При удержании из пенсии по исполнительным документам за гражданином должно быть сохранено 50% от суммы пенсии. Но если взыскивают невыплаченные алименты на несовершеннолетних детей, суммы, которые назначены судами за различные преступления, то размер удержаний может достигать 70%.

Если вдруг возникла переплата пенсии, то излишне выплаченные деньги ежемесячно возвращаются в ПФР. При этом удержания не могут превышать 20% установленной пенсии. Решения территориального органа ПФР о взыскании излишне выплаченных пенсионеру сумм пенсии могут быть обжалованы пенсионером в вышестоящем пенсионном органе или суде.

Когда возникают переплаты пенсии? Например, когда человек утрачивает на нее право, но своевременно не информирует об этом пенсионные органы. Если, к примеру, трудоспособный получатель пенсии по потере кормильца завершает обучение, то он теряет право на пенсионное обеспечение. И он сам должен сообщить в ПФР, что закончил учиться.

Сообщить о причинах, в результате которых может измениться размер пенсии либо полностью прекратиться право на ее выплату, следует не позднее следующего рабочего дня после их наступления. Сделать это можно с помощью заявления в свободной форме, подав его в любом территориальном органе Пенсионного фонда независимо от места регистрации или проживания, а также отправить заявление по почте или через личный кабинет на сайте ПФР (сервис подачи обращения). При отправке заявления по почте нотариальное заверение не требуется.

В случае если пенсионеру не удалось вовремя проинформировать Пенсионный фонд об обстоятельствах, влияющих на получение пенсии, и в результате возникла переплата средств, необходимо обратиться в клиентскую службу или управление ПФР и подать заявление о добровольном возмещении излишне полученных сумм пенсии. Если этого не сделать, вопрос взыскания средств будет решаться в судебном порядке.

Еще один фактор, влияющий на уменьшение пенсии, — это переезд в другой город. Однако в этом случае изменения носят постоянный характер. Дело в том, что при переезде может измениться региональный коэффициент, который учитывается при расчете выплат. Здесь один из вариантов решения проблемы — при возможности сохранить регистрацию в том населенном пункте, где платили больше.

Для того, чтобы узнать, на каком основании сделали вычет из пенсии, сначала надо обратиться за разъяснением в ПФР. Сделать это можно в любом удобном месте. Такую информацию клиентские службы Пенсионного фонда предоставляют без учета места постоянной регистрации.