Найден способ взлома iPhone с помощью зарядного устройства

Инженер Майк Гровер создал зарядку для iPhone, с помощью которой можно украсть данные владельца устройства. Об этом пишет издание Vice.

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По его словам, кабель похож на официальный аксессуар для зарядки смартфона Apple, но внутри него установлен специальный чип с Wi-Fi-модулем. Этот чип позволяет удаленно воровать конфидециальную информацию и данные с клавиатуры, регистрировать активность с устройства, а также внедрять на устройство вирус.

А если подключить iPhone к ноутбуку при помощи данного кабеля, то можно заполучить доступ и к некоторым данным на ПК.

Гровер создал модели как для разъема Lightning, так и для USB-C.