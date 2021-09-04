Найден способ взлома iPhone с помощью зарядного устройства

Инженер Майк Гровер создал зарядку для iPhone, с помощью которой можно украсть данные владельца устройства. Об этом пишет издание Vice.
По его словам, кабель похож на официальный аксессуар для зарядки смартфона Apple, но внутри него установлен специальный чип с Wi-Fi-модулем. Этот чип позволяет удаленно воровать конфидециальную информацию и данные с клавиатуры, регистрировать активность с устройства, а также внедрять на устройство вирус.
А если подключить iPhone к ноутбуку при помощи данного кабеля, то можно заполучить доступ и к некоторым данным на ПК.
Гровер создал модели как для разъема Lightning, так и для USB-C.
На днях стало известно, что кибермошенники разработали метод получения контроля над видеокартой, обойдя системы безопасности Windows. Теперь якобы можно взломать видеокарты Radeon и GeForce, а также встроенные графические ускорители от Intel.