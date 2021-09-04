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Найден способ взлома iPhone с помощью зарядного устройства

Ювелина Бернст
4 сентября 2021

Инженер Майк Гровер создал зарядку для iPhone, с помощью которой можно украсть данные владельца устройства. Об этом пишет издание Vice.

Найден способ взлома iPhone с помощью зарядного устройства
Фото: Fotolia / ratmanerFotolia / ratmaner

По его словам, кабель похож на официальный аксессуар для зарядки смартфона Apple, но внутри него установлен специальный чип с Wi-Fi-модулем. Этот чип позволяет удаленно воровать конфидециальную информацию и данные с клавиатуры, регистрировать активность с устройства, а также внедрять на устройство вирус.

А если подключить iPhone к ноутбуку при помощи данного кабеля, то можно заполучить доступ и к некоторым данным на ПК.

Гровер создал модели как для разъема Lightning, так и для USB-C.

На днях стало известно, что кибермошенники разработали метод получения контроля над видеокартой, обойдя системы безопасности Windows. Теперь якобы можно взломать видеокарты Radeon и GeForce, а также встроенные графические ускорители от Intel.

Статьи,Intel,
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