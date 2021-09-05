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10 самых полезных овощей для осеннего рациона: советы диетологов

Майк Габриелян
7 часов назад

Диетолог Ирина Писарева считает, что осенью необходимо включить в рацион горячие крем-супы из тыквы, пастернака, батата. Они, как и другие сезонные овощи, содержат витамины и минералы, улучшают обмен веществ.

10 самых полезных овощей для осеннего рациона: советы диетологов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Специалист посоветовала добавить в рацион больше лука и чеснока. Также стоит налегать сезонные овощи, такие как грибы, тыкву, кабачки, репу и свеклу.

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова также считает, что осенью необходимо есть тыкву, являющуюся источником бета-каротина и витамина А.

Кроме того, полезны сезонные помидоры, огурцы и болгарский перец. Они содержат витамин С, карбоновую кислоту, которая необходима для нормальной работы иммунной системы.

«Это хорошая профилактика инфекционных заболеваний. Не только в этом состоит польза овощей и фруктов, они еще содержат антиоксиданты и пищевые волокна», – объяснила Круглова.

Диетологи советуют помимо овощей включить в осенний рацион орехи, оливковое масло, авокадо и жирную рыбу. Эти продукты богаты полезными жирами, пишет RT.

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