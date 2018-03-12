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AR-очки Bose используют звук вместо изображений
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AR-очки Bose используют звук вместо изображений 

Вести.Ru + ещё 6 12 марта 2018
Фото: Вести.Ru
На фестивале South by Southwest (SXSW), проводящемся в Остине, производитель аудиотехники Bose анонсировал собственные очки дополненной реальности. В отличие от Google Glass и других AR-гаджетов, накладывающих виртуальные объекты поверх реальных, новинка не имеет ни экрана, ни камеры: она «общается» со своим владельцем посредством звука, а не картинки.
С прототипом устройства, распечатанного на 3D-принтере, ознакомился редактор Mashable Рэйомнд Вон. По его словам, «суперлегкий» AR-гаджет Bose почти не ощущается на лице. Выглядит он как обычные солнцезащитные очки и не привлекает внимание, а вся его электроника, включая батарею, умещена внутри корпуса.
Аппарат располагает двумя узконаправленными динамиками, встроенными в прямо дужки, что позволяет слушать музыку незаметно от окружающих. Также, благодаря датчикам движения и GPS-координатам, поступающим со смартфона, «умные» очки Bose знают, в каком направлении смотрит человек. Взглянув, например, на здание, вывеску или уличный указатель, пользователь сможет получить описание, режим работы, отзывы и прочую контекстную аудиоинформацию.
Наконец, устройство способно реагировать на жесты головой. Например, при поступлении телефонного звонка пользователь может кивнуть головой, чтобы снять трубку, или покачать ею и сбросить вызов.
∎Intel рассекретила «умные» очки, которые выглядят как обычные читайте также
Производить «аудиоочки» своими силами Bose не будет: вместо этого компания учредит венчурный фонд объемом $50 миллионов и начнет выделять средства на построение экосистемы вокруг своей AR-платформы. С Bose уже согласились сотрудничать такие компании, как ASICS Studio, Strava, TripAdvisor, TuneIn и Yelp.
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