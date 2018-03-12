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Жители Самарской области потратили на покупку авто почти 52 млрд рублей
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Жители Самарской области потратили на покупку авто почти 52 млрд рублей 

Волга Ньюс 12 марта 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Сразу после праздников многие автоконцерны объявили о повышении цен, ссылаясь на инфляцию и небольшое укрепление рубля. На популярные модели среднего класса, по нашим прогнозам, ценник вырастет примерно на 7%. А вот на авто мощностью свыше 200 лошадиных сил, в связи с повышением акцизов, рост цен будет более значительным — не меньше чем на 10%. Но повышение не будет агрессивным и пройдет в несколько этапов в течение года. В связи с такой перспективой интерес потребителей не угасает и в новом 2018 году: в январе — феврале по сравнению с прошлым годом увеличилось не только количество обращений, но и необходимая на покупку авто сумма. Если в прошлом году на новое авто занимали в среднем около 600 000 рублей, то уже в феврале 2018-го — около 718 000 рублей», — рассказала эксперт.
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