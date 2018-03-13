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Россия начнет поставку вина в Японию
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Россия начнет поставку вина в Японию 

Rambler News Service + ещё 4 13 марта 2018
Фото: Новости РуФокс
Российская компания «Фанагория» начнет поставки вина в Японию, сообщает пресс-служба Российского экспортного центра.
Соглашение было подписано в рамках выставки FoodEx Japan 2018 в японском городе Тибо.
«Японские компании уже начали проявлять интерес к российской продукции. 8 марта 2018 года на стенде состоялась церемония подписания договора между «Фанагорией» и японским трейдером Ikemitsu Interprises на поставку российского вина в Японию», — сообщает пресс-служба компании.
Заместитель гендиректора компании Михаил Лелюк сказал, что объем первой партии составит 8-10 тыс. бутылок.
«Мы рассчитываем, что в ближайшей перспективе поставки смогут достичь 3-4 контейнеров, то есть порядка 50 тыс. бутылок», — отметил он.
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