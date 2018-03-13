Россия начнет поставку вина в Японию

Российская компания «Фанагория» начнет поставки вина в Японию , сообщает пресс-служба Российского экспортного центра.

Соглашение было подписано в рамках выставки FoodEx Japan 2018 в японском городе Тибо.

«Японские компании уже начали проявлять интерес к российской продукции. 8 марта 2018 года на стенде состоялась церемония подписания договора между «Фанагорией» и японским трейдером Ikemitsu Interprises на поставку российского вина в Японию», — сообщает пресс-служба компании.

Заместитель гендиректора компании Михаил Лелюк сказал, что объем первой партии составит 8-10 тыс. бутылок.

«Мы рассчитываем, что в ближайшей перспективе поставки смогут достичь 3-4 контейнеров, то есть порядка 50 тыс. бутылок», — отметил он.