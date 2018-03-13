Ещё
Агентство по технологическому развитию занялось импортозамещением в ТЭК
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.70
$
66.99
78.01
78.33
Прогноз
24.09 – 01.10
$
69.34
78.80
Индексы и котировки Brent
79.23
+0.00 Золото
1203.33
–0.06 РТС
1134.10
+0.29
Динамика валют
EUR / USD
19.09
1.1678
+0.0047
05.09
1.1631
18.09
13.09
09.09

Агентство по технологическому развитию занялось импортозамещением в ТЭК 

Российская Газета + ещё 2 13 марта 2018
Фото: Российская Газета
В инновационном центре «Сколково» на «Дне главного инженера» был заключен меморандум о сотрудничестве между Агентством по технологическому развитию, учрежденным Правительством РФ, и Национальной ассоциацией нефтегазового сервиса (НАНГС).
Согласно меморандуму, партнеры будут вести совместную деятельность по подбору технологических решений для объектов нефтегазовой сферы.
"Новым направлением в работе Агентства по технологическому развитию являются проекты по импортозамещению в топливно-энергетическом комплексе, и соответственно сбора вокруг Агентства отраслевых игроков, отраслевые экспертизы. А в Национальную ассоциацию нефтегазового сервиса входят как потребители продуктов отрасли, так и производители. Мы далеки от мысли, что Агентство по технологическому развитию сможет самостоятельно всю эту историю собрать. Нам нужно максимально интегрироваться с существующими игроками, одним из которых и является Ассоциация, и использовать обе площадки, чтобы выполнять задачу по сборке проектов по импортозамещению в ТЭК", — подчеркнул глава АТР Максим Шерейкин.
Российская Газета: последние новости
Трамп не планирует санкций против компаний из проекта "Северный поток - 2" Россия позволит первое время иностранным судам проход по Севморпути Путин поддержал передачу Чечне нефтяной компании
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США расписались в бессилии против «Северного потока — 2»58
Карты россиян поставят на особый контроль6
Россияне забили налоговую тревогу94
Кудрин спрогнозировал кризис в России32
Смена тренда: рубль побеждает доллар111
Видео
02:13
Кремль оценил план по отказу от доллара
Экономика
01:33
Смена тренда: рубль побеждает доллар
Рынки Статьи
04:00
США расписались в бессилии против «Северного потока — 2»
Экономика Статьи
01:00
Карты россиян поставят на особый контроль
Личный счет
05:06
Британские санкции откладываются
Экономика Статьи
01:39
В Минфине отказались что-либо говорить о будущем рубля
Экономика
02:17
Акции Грудинина арестованы
Личный счет Другое
02:09
Названы сроки нового глобального кризиса
Экономика
00:50
За что туристы все больше хвалят Крым
Личный счет Общество
00:33
Россияне забили налоговую тревогу
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение