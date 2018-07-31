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Налоговая тайна перестанет быть тайной
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ФНС раскроет налоговые тайны россиян 

Рамблер 31 июля 2018
С 1 августа Федеральная налоговая служба (ФНС) начнет публиковать в интернете данные о компаниях малого и среднего бизнеса, ранее считавшиеся налоговой тайной. Об этом сообщает РИА Новости.
Раскрывать информацию налоговики будут через сервис «Прозрачный бизнес» на своем сайте. В ФНС рассчитывают, что благодаря этому бизнесмены смогут проверить партнеров: например, не являются ли они «однодневками» и не уходят ли от налогов по «серым» схемам.
Раскрывать, среди прочего, начнут данные о среднесписочной численности работников организаций за последний год, о применяемых специальных налоговых режимах и об участии компаний в консолидированной группе налогоплательщиков.
В первую очередь нововведение коснется малого и среднего бизнеса. Пока оно не распространится на стратегические предприятия, организации из сферы «оборонки» и крупнейших налогоплательщиков.
По данным РБК, с 1 декабря 2018-го ФНС также начнет публиковать информацию о налоговых недоимках, долгах по пеням, штрафам и данные о налоговых нарушениях. В 2019 году в «Прозрачном бизнесе» появятся сведения о страховых взносах, а в 2020-м прозрачными станут стратегические предприятия и крупные налогоплательщики.
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