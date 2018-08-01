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Huawei обогнала Apple по продажам смартфонов в мире
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Huawei обогнала Apple по объему продаж смартфонов в мире 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: AP Photo / Mark Schiefelbein, File
Китайская Huawei Technologies обогнала Apple и стала второй в мире компанией по объему продаж смартфонов во втором квартале 2018 года после Samsung Electronics, свидетельствуют данные аналитической фирмы Canalys.
Во втором квартале Huawei продала 54 миллиона телефонов, что на 41% больше прошлогоднего результата. Такого результата компания добавила в основном за счет популярности флагманского смартфона Huawei P20.
Другой причиной стало изменение стратегии компании и ее переориентир на внешние рынки.
"Компания… сфокусировалась на росте за счет больших объемов продаж в нижнем ценовом сегменте. Honor, который долгое время был основным брендом компании в Китае, но был мало представлен на внешнем рынке, теперь стал ключевым звеном в этой стратегии", — отмечают аналитики Canalys.
Доля моделей Honor в продажах Huawei во втором квартале выросла до 36% с 24% годом ранее. Компания продала примерно 4 миллиона моделей Honor на внешних рынках, — на 150% больше год к году. Особенно отмечается рост продаж этих устройств в России, Индии и Восточной Европе.
Samsung Electronics во втором квартале 2018 года продала 73 миллиона телефонов, что на 8% меньше, чем в 2017 году. Apple опустилась на третью строчку, продав во втором квартале 41 миллион смартфонов (рост на 1% год к году).
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