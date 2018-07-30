Российские туроператоры сдают путевки

Россияне теряют интерес к зарубежным турам

В августе российские туроператоры сократят число чартерных рейсов за рубеж на 10-20 процентов из-за неоправдавшего ожидания спроса на путевки. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на советника главы Ростуризма по транспорту Дмитрия Горина

Газета отмечает, что у компаний были слишком оптимистичные планы. Они рассчитывали, что из-за роста ранних бронирований продажи вырастут и летом, но этого не произошло.

По словам директора по продажам НТК «Интурист» Сергея Толчина, в августе за рубеж отправятся столько же россиян, сколько в 2017 году.

При этом операторы все еще рассчитывают, что продажи путевок в Турцию могут вырасти.

Компании рассчитывали, что в 2018 году на иностранные курорты отправятся больше туристов, чем год назад, поэтому заранее нарастили количество чартерных рейсов и брони в отелях. Однако в итоге им пришлось объединять рейсы, чтобы не допустить недозагрузки самолетов. По словам одного из собеседников «Коммерсанта», некоторым операторам приходится отправлять полупустые рейсы из-за жестких обязательств перед авиакомпаниями.

Газета отмечает, что именно из-за падения спроса оператору «Натали турс» пришлось аннулировать все туры, а нескольким другим компаниям — уйти с рынка в разгар летнего сезона.

Ранее сообщалось, что компания «Натали Турс» аннулировала все подтвержденные туры и остановила продажи из-за финансовых проблем. Примерно в то же время оператор DSBW-Tours приостановил деятельность, заявив о «невозможности исполнять обязательства» перед клиентами и банком. 9 июля приостановила работу компания «Аврора БГ», а 20 июля о прекращении деятельности объявил оператор «Интрэвел Столешники».

Глава Ростуризма Олег Сафонов заявлял, что российской туристической сфере не грозит кризис. По его словам, возникшие у некоторых туроператоров проблемы вызваны «неверной оценкой рыночной конъюнктуры».