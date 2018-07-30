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Путин ужесточил наказание продавцам лотерейных билетов
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Путин ужесточил наказание продавцам лотерейных билетов 

News.ru 30 июля 2018
Фото: globallookpress.com
Наказание организацию и проведение лотерей и азартных игр стало серьезнее. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие поправки УК и КоАП РФ.
За нахождение несовершеннолетних в игорном заведении либо их привлечение к работе в нём повлечёт административный штраф. Для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических — от 300 до 500 тысяч.
Штрафом до 500 тысяч рублей будет караться организация азартных игр без лицензии и систематическое предоставление помещений для незаконного проведения игр.
Наказанием за это также могут стать обязательные работы до 240 часов, ограничение свободы на срок до четырех лет или её лишение на срок до двух лет.
Второй закон устанавливает административную ответственность за распространение лотерейных билетов несовершеннолетним. Причем наказание предусмотрено и для граждан — от 2 тысяч до 3 тысяч рублей.
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