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Контракты по гособоронзаказу передадут в Промсвязьбанк
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Путин подписал закон о передаче контрактов по ГОЗу в Промсвязьбанк 

РИА Новости 30 июля 2018
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин подписал закон о взаимодействии аудиторов банков с Банком России, который также обеспечивает возможность передачи контрактов по гособоронзаказу в Промсвязьбанк и другие банки, которые остались уполномоченными по ГОЗу, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Предлагаемые изменения реализуют принятое руководством страны решение, связанное с минимизацией влияния санкций и созданием опорного банка для обслуживания ГОЗа, пояснял ранее замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. По его словам, они обеспечивают возможность передачи контрактов, которые находятся на обслуживании в уполномоченных банках по гособоронзаказу, в Промсвязьбанк, а также в иные банки, которые остались уполномоченными.
Законом вводится полномочие правительства по определению банка, который должен обслуживать конкретный контракт, осуществлять банковское сопровождение по данной сделке, пояснял замглавы Минфина. Вместе тем, по его словам, головному исполнителю предоставляется возможность самому выбрать уполномоченный банк в случае, если кабмин не определил, в каком банке он должен обслуживаться.
Одновременно прописывается порядок принятия решений и их последствия в связи с исключением банка из числа уполномоченных. В частности, предусматривается, что все контракты, которые находятся на исполнении в банке, который подлежит исключению из уполномоченных, должны будут переводиться в другой банк в течение 60 дней после принятия такого решения.
При этом прописываются права и обязанности как передающего, так и принимающего банков при передаче контрактов и кредитов, выданных оборонным предприятиям. Во-первых, предусматривается возможность списания безнадежной задолженности в целях облегчения долгового бремени оборонных предприятий с высоким уровнем долга, во-вторых, возможность передачи капитала от банка, который обслуживал раньше этот кредит, в банк, который будет обслуживать этот кредит.
Президентом и правительством в качестве головного банка по ГОЗу определен Промсвязьбанк, однако обслуживать гособронзаказ смогут и другие уполномоченные банки.
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