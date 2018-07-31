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Газпром отказался от покупки труб на 23 млрд рублей
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Газпром отказался от покупки труб на 23 млрд рублей 

Деловая газета «Взгляд» 31 июля 2018
Фото: ТАСС
Газпром отменил тендер на покупку 255 тыс. тонн труб большого диаметра (ТБД) на общую предельную сумму 22,7 млрд рублей для строительства магистрального газопровода Сахалин — Хабаровск — Владивосток.
Расширение газопровода «Сахалин — Хабаровск — Владивосток» увеличит возможность ежегодной прокачки газа на 20 млрд кубометров, передает «Интерфакс».
Предполагается, что второй комплекс газопровода обеспечит дополнительные поставки газа потребителям Хабаровского и Приморского краев, а также рост экспорта.
Напомним также, в конце февраля стало известно, что Газпром собрался к 2020 году построить трубопровод для поставок газа с Сахалина в Китай.
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