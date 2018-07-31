Газпром отказался от покупки труб на 23 млрд рублей 

Газпром отменил тендер на покупку 255 тыс. тонн труб большого диаметра (ТБД) на общую предельную сумму 22,7 млрд рублей для строительства магистрального газопровода Сахалин — Хабаровск — Владивосток.
Расширение газопровода «Сахалин — Хабаровск — Владивосток» увеличит возможность ежегодной прокачки газа на 20 млрд кубометров, передает «Интерфакс».
Предполагается, что второй комплекс газопровода обеспечит дополнительные поставки газа потребителям Хабаровского и Приморского краев, а также рост экспорта.
Напомним также, в конце февраля стало известно, что Газпром собрался к 2020 году построить трубопровод для поставок газа с Сахалина в Китай.