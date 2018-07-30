Ещё
Выручка McDonald’s упала впервые за 20 лет
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.72
Прогноз
06.08 – 13.08
$
62.80
74.20
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.41
–0.01 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1591
–0.0131
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

Выручка McDonald’s в России упала впервые с 1999 года 

Деловая газета «Взгляд» 30 июля 2018
Фото: ТАСС
Выручка российской «дочки» американской сети быстрого питания McDonald’s впервые за 19 лет снизилась.
По итогам 2017 года оборот ООО «Макдоналдс» сократился до 66,272 млрд рублей, согласно данным «Спарк-Интерфакс», сообщает РБК. Сокращение произошло впервые с 1999 года. К примеру, за 2016 года оборот составил 66,815 млрд рублей.
Чистая прибыль российской «дочки» McDonald's за 2017 год снизилась с 4,402 млрд до 2,88 млрд рублей.
При этом рестораны сети фаст-фуда в Москве и Московской области снижения за 2017 год не зафиксировали. Выручка ЗАО «Москва-Макдоналдс» выросла на 8,65%, до 14,6 млрд рублей. Чистая прибыль юрлица сократилась на 18,9%, до 654,6 млн рублей. Напомним, в апреле в Госдуме предложили запретить McDonald's и Pepsi. В 2017 году СМИ называли возможные ответные меры России на санкции США, сообщалось, что проблемы в России могут начаться у McDonald's.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Apple первой в мире достигла стоимости в триллион долларов Налоговая тайна перестанет быть тайной Канадскую компанию обвинили в помощи России в «войне» против Украины
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Лукашенко задумал антироссийский шаг288
Дач больше не будет8
Россияне скупают дачи108
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение