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Разработка резидента ОЭЗ «Дубна» позволяет распознать данные человека за 2 секунды
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Разработка резидента ОЭЗ «Дубна» позволяет распознать данные человека за 2 секунды 

РИАМО 1 августа 2018
Фото: РИАМО
Сегодня банкам, страховым компаниям, миграционной службе, многим другим организациям необходимо при обращении граждан регистрировать их паспортные данные, получить их буквально за 2 секунды помогает инновационная разработка резидента особой экономической зоны «Дубна» компании «РуДевайсез», говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.
«Проект резидента особой экономической зоны «Дубна», компании «РуДевайсез», направлен на создание инновационных решений на основе российских технологий в области распознавания изображений. Они помогают оптимизировать бизнес-процессы, связанные с обработкой различных видов документов граждан и соответствуют всем требованиям импортозамещения. Современную разработку используют организации по всей России», — говорится в сообщении.
Зампред правительства Подмосковья — министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев отметил, что развитие научной, инновационной деятельности заявляется как одно из приоритетных направлений развития Подмосковья. Регион открыт для реализации самых смелых высокотехнологичных разработок. На сегодня в использовании проекта резидента ОЭЗ «Дубна» заинтересованы банки, страховые компании, МФЦ, гостиницы, билетные кассы, магазины, пропускные пункты, миграционные службы.
«Те организации, которым необходимы паспортные данные клиентов, разработка значительно упрощает их работу с удостоверением личности и другими документами, дает дополнительную возможность повысить эффективность, сократить время ожидания клиентов», — добавил Буцаев.
Более 800 скоростных устройств компании «РуДевайсез» успешно используются в кассах РЖД по всей России, позволяя кассирам сократить время обслуживания пассажиров.
«Используемые нами технологии позволяют мгновенно распознать любой тип документа и передать данные на экран системы, существенно сокращая время работы оператора и увеличивая число лиц, обслуживаемых одним специалистом. К тому же автоматизированный ввод данных снижает влияние «человеческого фактора» и тем самым помогает уменьшить число возможных ошибок», — рассказала генеральный директор ООО «РуДевайсез» Елена Чумбалова.
«ПАК РД» с интегрированной специализированной операционной системой и программным обеспечением SmartIDReader благодаря использованию уникальных алгоритмов обработки видеопотока и технологий искусственного интеллекта дает возможность значительно оптимизировать бизнес-процессы, связанные со сканированием и обработкой паспортных данных.
Разработанная отечественными специалистами технология высокоточных и высокопроизводительных методов машинного зрения в совокупности с инновационным устройством, управляемым собственной операционной системой резидента особой экономической зоны, позволяет распознавать данные с непревзойденной точностью и скоростью.
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