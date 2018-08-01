Разработка резидента ОЭЗ «Дубна» позволяет распознать данные человека за 2 секунды

Сегодня банкам, страховым компаниям, миграционной службе, многим другим организациям необходимо при обращении граждан регистрировать их паспортные данные, получить их буквально за 2 секунды помогает инновационная разработка резидента особой экономической зоны «Дубна» компании «РуДевайсез», говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«Проект резидента особой экономической зоны «Дубна», компании «РуДевайсез», направлен на создание инновационных решений на основе российских технологий в области распознавания изображений. Они помогают оптимизировать бизнес-процессы, связанные с обработкой различных видов документов граждан и соответствуют всем требованиям импортозамещения. Современную разработку используют организации по всей России», — говорится в сообщении.

Зампред правительства Подмосковья — министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев отметил, что развитие научной, инновационной деятельности заявляется как одно из приоритетных направлений развития Подмосковья. Регион открыт для реализации самых смелых высокотехнологичных разработок. На сегодня в использовании проекта резидента ОЭЗ «Дубна» заинтересованы банки, страховые компании, МФЦ, гостиницы, билетные кассы, магазины, пропускные пункты, миграционные службы.

«Те организации, которым необходимы паспортные данные клиентов, разработка значительно упрощает их работу с удостоверением личности и другими документами, дает дополнительную возможность повысить эффективность, сократить время ожидания клиентов», — добавил Буцаев.

Более 800 скоростных устройств компании «РуДевайсез» успешно используются в кассах РЖД по всей России, позволяя кассирам сократить время обслуживания пассажиров.

«Используемые нами технологии позволяют мгновенно распознать любой тип документа и передать данные на экран системы, существенно сокращая время работы оператора и увеличивая число лиц, обслуживаемых одним специалистом. К тому же автоматизированный ввод данных снижает влияние «человеческого фактора» и тем самым помогает уменьшить число возможных ошибок», — рассказала генеральный директор ООО «РуДевайсез» Елена Чумбалова.

«ПАК РД» с интегрированной специализированной операционной системой и программным обеспечением SmartIDReader благодаря использованию уникальных алгоритмов обработки видеопотока и технологий искусственного интеллекта дает возможность значительно оптимизировать бизнес-процессы, связанные со сканированием и обработкой паспортных данных.

Разработанная отечественными специалистами технология высокоточных и высокопроизводительных методов машинного зрения в совокупности с инновационным устройством, управляемым собственной операционной системой резидента особой экономической зоны, позволяет распознавать данные с непревзойденной точностью и скоростью.