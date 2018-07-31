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Строители Крымского моста оказались под санкциями
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ЕС ввел санкции против строителей Крымского моста 

Рамблер 31 июля 2018
Евросоюз ввел санкции против шести российских компаний, участвовавших в строительстве моста через Керченский пролив. Об этом сообщается на сайте официального журнала ЕС.
Ограничительные меры распространяются на ПАО «Мостотрест», ООО «Стройгазмонтаж», АО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург», «Судостроительный завод «Залив», ООО «Стройгазмонтаж — Мост» и АО «ВАД» (генподрядчик строительства трассы «Таврида»).
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Санкции вступают в силу с 31 июля. Они подразумевают заморозку активов компаний на территории ЕС, а также запрещают зарегистрированным в Евросоюзе физлицам и организациям предоставлять им финансирование.
В инфоцентре «Крымский мост» РИА Новости заявили, что санкции не повлияют на реализацию проекта.
ПАО «Мостотрест» и ООО «Стройгазмонтаж» бизнесмена Аркадия Ротенберга ранее были включены в санкционный список США.
Комментарии  Ещё 9 источников 
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