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Бизнес увидел в Медведеве последнюю надежду
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Бизнес увидел в Медведеве последнюю надежду 

Lenta.ru 31 июля 2018
Фото: РИА Новости
Лидеры общественных организаций, объединяющих представителей бизнеса, обратились к премьер-министру Дмитрию Медведеву и попросили у него защиты от нового законопроекта ФАС, который серьезно ужесточает ответственность за картельные сговоры. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости», ознакомившаяся с письмом.
Подписи под обращением поставили руководители Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин и «Деловой России» Алексей Репик. Они обращают внимание премьера на подготовленный ФАС законопроект. Согласно ему, акционеры и топ-менеджеры компаний должны нести повышенную ответственность за картельные сговоры — вдвое большие тюремные сроки и в пять раз более высокие штрафы. Помимо этого, им будет грозить конфискация имущества, полученного благодаря картельному сговору.
Авторы письма указывают, что такая инициатива негативно повлияет на экономику, ухудшит инвестиционный климат, приведет к необоснованному давлению на бизнес и повысит коррупцию. РСПП, ТПП и «Деловая Россия» выступают за полную декриминализацию картельных сговоров. По их мнению, здоровая конкуренция в закупках может быть обеспечена за счет административной ответственности нарушителей. У ФАС же теперь могут появиться полномочия правоохранительного органа.
Представители бизнеса уже встречались с руководством ФАС и выражали свою позицию президенту Владимиру Путину, но не нашли понимания. Глава государства и вовсе сравнил нарушение антимонопольного законодательства с госизменой и убийством и отметил, что наказания за эти деяния должны быть сопоставимыми. Таким образом, обращение к Медведеву фактически становится последней попыткой предпринимателей повлиять на принятие закона.
По статистике, в 2017 году ФАС завела 360 дел о картельных сговорах. Это на восемь процентов больше, чем за год до этого, и составляет больше половины от общего количества возбужденных дел — 675.
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