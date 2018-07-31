Бизнес увидел в Медведеве последнюю надежду

Авторы письма указывают, что такая инициатива негативно повлияет на экономику, ухудшит инвестиционный климат, приведет к необоснованному давлению на бизнес и повысит коррупцию. РСПП, ТПП и «Деловая Россия» выступают за полную декриминализацию картельных сговоров. По их мнению, здоровая конкуренция в закупках может быть обеспечена за счет административной ответственности нарушителей. У ФАС же теперь могут появиться полномочия правоохранительного органа.

Представители бизнеса уже встречались с руководством ФАС и выражали свою позицию президенту Владимиру Путину , но не нашли понимания. Глава государства и вовсе сравнил нарушение антимонопольного законодательства с госизменой и убийством и отметил, что наказания за эти деяния должны быть сопоставимыми. Таким образом, обращение к Медведеву фактически становится последней попыткой предпринимателей повлиять на принятие закона.

По статистике, в 2017 году ФАС завела 360 дел о картельных сговорах. Это на восемь процентов больше, чем за год до этого, и составляет больше половины от общего количества возбужденных дел — 675.