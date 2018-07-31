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Чистая прибыль Panasonic выросла на 18%
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Чистая прибыль Panasonic за I квартал 2018-19 фингода выросла на 18% 

Прайм 31 июля 2018
Фото: globallookpress.com
Чистая прибыль одного из крупнейших в мире производителей бытовой техники и электроники Panasonic Corporation по итогам первого квартала 2018-19 финансового года (апрель-июнь 2018 года) увеличилась на 18%, до 57,4 миллиарда иен (516,7 миллиона долларов), говорится в пресс-релизе компании.
Разводненная прибыль в пересчете на акцию за квартал составила 24,58 иены (0,22 доллара) против 20,9 иены (0,19 доллара) на акцию в аналогичном периоде предшествующего финансового года. Выручка японского производителя при этом увеличилась на 8% — до 2,008 триллиона иен (около 18,1 миллиарда долларов).
Panasonic указывает, что предыдущий прогноз компании от 10 мая по финансовым показателям на текущий финансовый год остается неизменным. Тогда компания сообщила, что по итогам 2018-2019 фингода компания ожидает чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, на уровне 250 миллиардов иен (2,25 миллиарда долларов), что на 6% больше, чем в минувшем году. Операционная прибыль, как ожидается, вырастет на 12%, до 425 миллиардов иен (3,83 миллиарда долларов). Выручка, по прогнозу, составит 8,3 триллиона иен (74,7 миллиарда долларов), что выше показателя завершившегося фингода на 4%.
Panasonic Corporation, основанная в 1918 году, базируется в японском городе Осаке. Компания специализируется на производстве различной бытовой техники и электроники, конкурируя на рынке с Sony, Toshiba и другими компаниями. Входит в пятерку крупнейших мировых производителей телевизоров. По состоянию на 30 июня 2018 года штат сотрудников насчитывает более 273 тысяч человек.
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