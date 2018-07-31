Ещё
«Норникель» увеличил производство никеля
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.72
Прогноз
06.08 – 13.08
$
62.80
74.20
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.99
–0.01 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1591
–0.0131
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

«Норникель» увеличил производство никеля в I полугодии на 1% 

Rambler News Service 31 июля 2018
Фото: РИА Новости
Группа «Норильский никель» нарастила выпуск никеля в первом полугодии 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 1%, до 103,5 тыс. тонн, сообщил производитель.
Выпуск меди вырос на 18%, до 229,5 тыс. тонн, палладия — на 5%, до 1,4 тыс. тонн тройских унций, платины — на 5%, до 335 тыс. тонн тройских унций.
При этом Кольская ГМК сохранила выпуск никеля на уровне прошлого года в 75,5 тыс. тонн.
Быстринский ГОК (начал работу в октябре 2017 года) выпустил 5 тыс. тонн меди и 23 тыс. тонн тройских унций золота.
Финское подразделение ГМК произвело 27,9 тыс. тонн никеля и 9 тыс. тонн меди, а также 28 тыс. тонн тройских унций палладия и 4 тыс. тройских унций платины. Компания Nikomati (ЮАР) выпустила 3,2 тыс. тонн никеля с падением на 29%, до 1,4 тыс. тонн меди (-36%).
Rambler News Service: последние новости
Капитализация Apple впервые достигла $1 трлн Дерипаска прокомментировал условия Минфина США по снятию санкций Клиенты «Интрэвел Столешники» подали заявлений на компенсацию на 36 млн рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Лукашенко задумал антироссийский шаг288
Дач больше не будет8
Россияне скупают дачи108
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение