«Норникель» увеличил производство никеля в I полугодии на 1%

Группа «Норильский никель» нарастила выпуск никеля в первом полугодии 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 1%, до 103,5 тыс. тонн, сообщил производитель.

Выпуск меди вырос на 18%, до 229,5 тыс. тонн, палладия — на 5%, до 1,4 тыс. тонн тройских унций, платины — на 5%, до 335 тыс. тонн тройских унций.

При этом Кольская ГМК сохранила выпуск никеля на уровне прошлого года в 75,5 тыс. тонн.

Быстринский ГОК (начал работу в октябре 2017 года) выпустил 5 тыс. тонн меди и 23 тыс. тонн тройских унций золота.

Финское подразделение ГМК произвело 27,9 тыс. тонн никеля и 9 тыс. тонн меди, а также 28 тыс. тонн тройских унций палладия и 4 тыс. тройских унций платины. Компания Nikomati (ЮАР) выпустила 3,2 тыс. тонн никеля с падением на 29%, до 1,4 тыс. тонн меди (-36%).