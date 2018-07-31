Киев анонсировал санкции против российских компаний

Киев хочет ввести санкции против 19 российских компаний из-за моста в Крым

Украинское министерство по вопросам временно оккупированных территорий (МВОТ) направило в кабинет министров предложение о применении санкций против 19 российских компаний и 22 физических лиц, связанных со строительством Крымского моста, сообщается во вторник на сайте ведомства.

"МВОТ инициировало вопрос применения санкций к 19 юридическим лицам и 22 физическим лицам, являющихся руководителями/учредителями юридических лиц, вовлеченных в процесс незаконного строительства Керченского моста", — говорится в сообщении на сайте министерства.

Согласно сообщению, проект распоряжения о применении санкций уже согласован с центральными органами исполнительной власти и специальными правоохранительными органами.