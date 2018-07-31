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Дворкович открестился от бизнеса Магомедовых
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Дворкович заявил, что не был причастен к бизнесу Магомедовых 

ТАСС 31 июля 2018
Фото: РИА Новости
Бывший вице-премьер и нынешний сопредседатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что не был вовлечен в бизнес или какую-либо работу братьев Магомедовых, находящихся сейчас под арестом по подозрению в организации преступной группировки и хищении 2,5 млрд рублей бюджетных средств.
"Тему группы "Сумма" я комментировать не буду, никакого общения по этому делу с правоохранительными органами у меня не было. Я не был частью этого процесса вообще. Я, естественно, знаю Зиявудина Магомедова и его брата, мы вместе учились и много встречались, но я никак не был вовлечен ни в бизнес их компаний, ни в какую-либо текущую работу, кроме благотворительной деятельности, которую они осуществляли", — сказал Дворкович в интервью РБК.
Магомедовы учились вместе с Дворковичем в МГУ.
Совладелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов и его брат Магомед были арестованы 31 марта. Их подозревают в организации преступного сообщества и хищении 2,5 млрд рублей, выделенных государством для возведения инфраструктурных объектов. Также был арестован экс-глава входящей в "Сумму" компании "Интэкс" Артур Максидов, который подозревается в хищении более 668 млн рублей.
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Комментарии3  Ещё 5 источников 
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