«Почта России» сократила объем «серой почты» до 3%

«Что касается «серой почты», действительно, последнее введение в эксплуатацию франкировальных машин и переход на автоматические оттиски позволил нам снизить размеры «серой почты» с десятков процентов до нескольких процентов, около трёх», — сказал Подгузов.

О начале борьбы с «серой почтой», то есть незарегистрированными отправлениями, от доставки которых оператор не получал дохода, «Почта России» сообщала в середине 2015 года.

В 2013 году «Почта России» открыла ММПО во Внуково, но на полную мощность логистический центр вышел только сейчас.