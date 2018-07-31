«Почта России» сократила объем «серой почты» до 3% в общем объеме доставляемых отправлений, сообщил журналистам глава почтового оператора Николай Подгузов на церемонии по выводу на полную мощность логистического центра во Внуково.
«Что касается «серой почты», действительно, последнее введение в эксплуатацию франкировальных машин и переход на автоматические оттиски позволил нам снизить размеры «серой почты» с десятков процентов до нескольких процентов, около трёх», — сказал Подгузов.
О начале борьбы с «серой почтой», то есть незарегистрированными отправлениями, от доставки которых оператор не получал дохода, «Почта России» сообщала в середине 2015 года.
В 2013 году «Почта России» открыла ММПО во Внуково, но на полную мощность логистический центр вышел только сейчас.
«Когда мы в 2013 году запускали центр, он обрабатывал на самом раннем этапе около 20 тыс. посылок (в день — RNS). Сейчас он обрабатывает до 2 млн посылок в сутки, это многократный рост», — отметил Подгузов.