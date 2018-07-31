Ещё
«Почта России» сократила объем «серой почты»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка Продажа
$
62.40
$
62.40
73.15
73.10
Прогноз
06.08 – 13.08
$
62.00
72.00
Индексы и котировки Brent
74.40
+0.05 Золото
1222.77
+0.12 РТС
1167.85
+0.10
Динамика валют
EUR / USD
31.07
1.1694
+0.0033
17.07
1.1661
30.07
25.07
19.07

«Почта России» сократила объем «серой почты» до 3% 

Rambler News Service 5 часов назад
Фото: РИА Новости
«Почта России» сократила объем «серой почты» до 3% в общем объеме доставляемых отправлений, сообщил журналистам глава почтового оператора Николай Подгузов на церемонии по выводу на полную мощность логистического центра во Внуково.
«Что касается «серой почты», действительно, последнее введение в эксплуатацию франкировальных машин и переход на автоматические оттиски позволил нам снизить размеры «серой почты» с десятков процентов до нескольких процентов, около трёх», — сказал Подгузов.
О начале борьбы с «серой почтой», то есть незарегистрированными отправлениями, от доставки которых оператор не получал дохода, «Почта России» сообщала в середине 2015 года.
В 2013 году «Почта России» открыла ММПО во Внуково, но на полную мощность логистический центр вышел только сейчас.
«Когда мы в 2013 году запускали центр, он обрабатывал на самом раннем этапе около 20 тыс. посылок (в день — RNS). Сейчас он обрабатывает до 2 млн посылок в сутки, это многократный рост», — отметил Подгузов.
Rambler News Service: последние новости
ФНС начнет публиковать относившиеся к налоговой тайне данные с 1 августа Чистая прибыль Samsung за II квартал упала на 0,87% — до $10,18 млрд Международные резервы России за неделю снизились на $2,4 млрд
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России произойдет новый скачок цен72
Россия и Казахстан отказались от важного соглашения4
В США сообщили плохие новости о «Северном потоке-2»
Почему пора брать ипотеку
Конец крепкого доллара уже близок1
Видео
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет
03:42
Госдума приняла закон о повышении НДС
Экономика
10:40
У россиян станет меньше налогов
Личный счет
21:19
Россияне взбунтовались из-за нового налога
Личный счет
03:42
В России произойдет новый скачок цен
Личный счет Общество
04:20
«ЕС построит порты для приема газа из США»
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение