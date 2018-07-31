T-Mobile заключил с Nokia сделку на $3,5 млрд

Reuters: оператор T-Mobile заключил с Nokia сделку в сфере 5G на $3,5 млрд

Американский мобильный оператор T-Mobile заключил контракт на сумму $3,5 млрд с финской компанией Nokia Corporation на поставку сетевого оборудования для внедрения 5G. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters

По условиям сделки, Nokia будут поставлять оператору оборудование для внедрения пятого поколения технологий мобильной связи (5G), программное обеспечение, а также сервис, позволяющий T-Mobile быстрее передавать данные по лицензированным радиоволнам в условиях плотной городской среды.

В декабре 2017 года консорциум 3GPP, в котором участвуют крупнейшие мобильные операторы, разработал стандарт для сети 5G, который позволит мировой отрасли мобильной связи начать повсеместное коммерческое использование частот для 5G. 5G — это пятое поколение технологий мобильной связи с огромной скоростью передачи данных до 20 Гбит/c. Выпуск смартфонов Nokia, HTC, LG, Sony, Vivo, Xiaomi с поддержкой 5G запланирован на 2019 год.