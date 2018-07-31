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ЦБ подозревает руководство «Инвестстраха» в выводе активов
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ЦБ РФ подозревает бывшее руководство «Инвестстраха» в выводе активов 

Прайм 31 июля 2018
Фото: РИА Новости
Банк России подозревает бывшее руководство и собственников страховой компании "Инвестстрах" в выводе активов, сообщает регулятор во вторник.
Отмечается, что по оценке временной администрации "Инвестстраха", размер имущества компании недостаточен для выплат кредиторам и обязательных платежей.
ЦБ в апреле приостановил действие лицензий компании на добровольное личное страхование, за исключением страхования жизни, а также на осуществление добровольного имущественного страхования. Это было сделано в связи с неисполнением надлежащим образом "Инвестстрахом" предписаний Банка России. В компанию была назначена временная администрация.
Сообщается, что в июне общество было признано банкротом, и в отношении него введена процедура конкурсного производства сроком на один год. Полномочия конкурсного управляющего общества были возложены на Агентство по страхованию вкладов.
"Временной администрацией … установлены обстоятельства, которые дают основания полагать наличие в деятельности бывшего руководства и собственников общества признаков осуществления операций, направленных на вывод активов общества", — говорится в сообщении. Информация о финансовых операциях, имеющих признаки преступлений, направлена Банком России в Генпрокуратуру, МВД и СК РФ.
В апреле президент Национального туристического союза (НТС) Роман Скорый говорил РИА Новости, что банкротство "Инвестстраха" может повлечь исключение из Единого федерального реестра 368 туроператорских компаний, которые являются клиентами данного страховщика.
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