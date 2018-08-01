Japan Tobacco купила «Донской табак»

Japan Tobacco завершила приобретение российской группы «Донской табак»

Одна из ведущих в мире табачных компаний Japan Tobacco закрыла сделку по приобретению крупного российского производителя "Донской табак", говорится в пресс-релизе японской компании.

"JT Group завершила приобретение компаний "Донской табак" вчера по местному российскому времени", — говорится в сообщении.

Компания указывает, что приобретение "Донского табака" позволяет дополнить портфель брендов Japan Tobacco марками сигарет российского производителя, расширить сеть распространения продукции, а также усилить позиции Japan Tobacco на российском рынке.

Табачная компания объявила о намерении приобрести "Донской табак" в середине марта 2018 года. Сумма сделки оценивалась в 90 миллиардов рублей (без учета долга в 10 миллиардов рублей). В сделку входили компании "Донской табак", "Переславль-Табак", а также 94,97% греческой Syneteristiki Kapnoviomihania Ellados Sekap S. A. (SEKAP).