«Новосибречпорт» продает 6 га на берегу Оби

«Новосибречпорт» продает принадлежащий ему крупный земельный участок на берегу Оби в Новосибирске. Сделку одобрил совет директоров ОАО «Новосибречпорт», говорится в материалах компании.

Согласно сообщению, речь идет об участке площадью почти 6 га, расположенном на ул. Таежной на левом брегу Оби — немного ниже по течению относительно аквапарка. Кроме того, продаются расположенные здесь здания гаража и конторы.

В целом, компания предполагает получить от продажи этих объектов 36,4 млн руб. Эта сумма сопоставима с годовой выручкой «Новосибречпорта». Как сообщали Sibnovosti.ru, в 2017 году компания получила выручку в размере 39,9 млн руб.

В прошлом году ОАО перестало осуществлять пригородные пассажирские перевозки. Кроме того, компания распродала значительную часть флота.