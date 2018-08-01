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«Новосибречпорт» продает 6 га на берегу Оби
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«Новосибречпорт» продает 6 га на берегу Оби 

sibnovosti.ru 1 августа 2018
Фото: sibnovosti.ru
«Новосибречпорт» продает принадлежащий ему крупный земельный участок на берегу Оби в Новосибирске. Сделку одобрил совет директоров ОАО «Новосибречпорт», говорится в материалах компании.
Согласно сообщению, речь идет об участке площадью почти 6 га, расположенном на ул. Таежной на левом брегу Оби — немного ниже по течению относительно аквапарка. Кроме того, продаются расположенные здесь здания гаража и конторы.
В целом, компания предполагает получить от продажи этих объектов 36,4 млн руб. Эта сумма сопоставима с годовой выручкой «Новосибречпорта». Как сообщали Sibnovosti.ru, в 2017 году компания получила выручку в размере 39,9 млн руб.
В прошлом году ОАО перестало осуществлять пригородные пассажирские перевозки. Кроме того, компания распродала значительную часть флота.
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