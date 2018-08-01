Как изготавливают жвачку в России: 16 фото

Пять принципов Mars

Компания Wrigley является подразделением Mars Incorporated — семейного предприятия, основанного в 1911 году. Сейчас оборот Mars Inc. составляет почти $35 млрд (по данным компании), она включает в себя 160 брендов, 6 ключевых бизнес-сегментов и 100 тысяч сотрудников, работающих почти в 80 странах. В России компания работает более 25 лет, на ее предприятиях трудятся более 6 тысяч сотрудников, а бизнес представлен в 4 сегментах (Petcare, Chocolate, Wrigley, Food), продукцию для которых производят 10 фабрик.

Это все еще семейная компания, управляет которой уже четвертое поколение Марсов. Как отмечают представители Mars, владельцы ведут довольно скромный образ жизни. В основе лидерства компании — пять принципов: качество, ответственность, взаимовыгодность, эффективность и свобода. Соответственно, все работники предприятий, от руководства до охранников, стараются следовать этим принципам.

Жевательная резинка в России

Компания Wrigley была основана чуть раньше, чем Mars — в 1891 году. В сентябре 2008 года компания Mars купила Wrigley за $23 млрд

Годом ранее, в 2007 году, Wrigley приобрела 80% акций российской компании «А. Коркунов», которая после слияния с Mars перешла в подразделение Chocolate. Сама компания Wrigley в России выпускает продукцию под шестью брендами: Orbit, Eclipse, Five, Doublemint, Spermint, Rondo, Skittles и Juicy Fruit.

В России у Wrigley два основных конкурента — Mon’delez (бренд Dirol) и Perfetti Van Melle (бренд Mentos). Сейчас рынок жевательной резинки растет, но не очень быстро. Как сообщают в компании, оборот жевательной резинки в России составляет 35 млрд рублей. Кроме того, Россия является лидером с точки зрения людей, потребляющих жевательную резинку. Прибыль компании Wrigley растет примерно наравне с сегментом.

Фабрика Wrigley в Санкт-Петербурге была построена в 1998 году. Сейчас здесь работает более 600 сотрудников, а продукция экспортируется в более чем 40 стран мира, включая страны СНГ, Африки и Ближнего Востока. Это единственный завод компании в России. На предприятии производится не только жевательная резинка, но и кондитерские изделия для принадлежащих компании брендов.

Вот как производят жвачку:

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