Ещё
Берлин заблокирует поглощение Leifeld инвесторами из КНР
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.72
Прогноз
06.08 – 13.08
$
64.00
75.33
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.41
–0.01 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1591
–0.0131
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

Берлин заблокирует поглощение Leifeld инвесторами из КНР 

Вести.Ru 1 августа 2018
Фото: Вести.Ru
EPA-EFE/CLEMENS BILAN
Москва, 1 августа — «Вести. Экономика». Правительство Германии предоставило себе полномочия заблокировать поглощение производителя машинного оборудования Leifeld китайскими инвесторами, если это понадобится, сообщил агентству Reuters источник в правительстве. Ранее главный владелец компании сказал Reuters, что китайская Yantai отказалась от своих намерений по покупке компании, ожидая, что Берлин будет обладать правом вето из-за участия Leifeld в проектах по ядерной энергетике. "Сегодня кабинет министров решил получить право на блокировку сделки", — сказал источник в правительстве. «Это разрешение позволяет наложить вето на покупку отечественной компании иностранной компанией по соображениям безопасности», — рассказали в правительстве.
Вести.Ru: последние новости
Стоимость Apple превысила триллион долларов. Но это пока не точно ФНС обнародует данные, которые считались налоговой тайной Прибыль Exxon Mobil во II квартале не оправдала прогнозов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Лукашенко задумал антироссийский шаг288
Дач больше не будет8
Россияне скупают дачи108
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение