Берлин заблокирует поглощение Leifeld инвесторами из КНР

EPA-EFE/CLEMENS BILAN

Москва, 1 августа — «Вести. Экономика». Правительство Германии предоставило себе полномочия заблокировать поглощение производителя машинного оборудования Leifeld китайскими инвесторами, если это понадобится, сообщил агентству Reuters источник в правительстве. Ранее главный владелец компании сказал Reuters, что китайская Yantai отказалась от своих намерений по покупке компании, ожидая, что Берлин будет обладать правом вето из-за участия Leifeld в проектах по ядерной энергетике. "Сегодня кабинет министров решил получить право на блокировку сделки", — сказал источник в правительстве. «Это разрешение позволяет наложить вето на покупку отечественной компании иностранной компанией по соображениям безопасности», — рассказали в правительстве.