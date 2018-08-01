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«Уватнефтегаз» запустил в эксплуатацию новое месторождение
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«Уватнефтегаз» запустил в эксплуатацию новое месторождение 

РИА «ФедералПресс» 1 августа 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Разработке месторождения предшествовало проведение сейсморазведочных работ в ЗD и бурение семи поисково-разведочных скважин, одна из которых была построена с применением метода гидроразрыва пласта.
Бурение на месторождении планируется вести на двух кустовых площадках, где будет построено 17 скважин. Тальцийское стало 15-м месторождением, которое предприятие ввело в разработку.
Новый актив входит в состав Протозановского хаба и расположен рядом с инфраструктурой одноименного месторождения. Это позволяет реализовать планы по его развитию в привязке к единому центру освоения «якорных месторождений». Вовлекая в разработку новые запасы Тальцийского месторождения, ООО «РН-Уватнефтегаз» обеспечивает поддержание достигнутых объемов добычи нефти.
Месторождение расположено в пределах Южно-Пихтового лицензионного участка на территории Уватского района Тюменской области. Нефтегазоносность месторождения связана с продуктивными пластами средней юры и неокома. Поисковое бурение в пределах Тальцийской структуры было начато в марте 2005 года. В 2007 году Правдинская ГРЭ пробурила скважину 22П Тальцийская, при испытании которой было открыто месторождение нефти.
Справка «ФедералПресс»:
ООО «РН-Уватнефтегаз» занимается разведкой и разработкой группы Уватских месторождений, расположенных в Уватском районе Тюменской области.
Уватский проект — один из приоритетных в деятельности НК «Роснефть».
В состав Уватского проекта входят 20 лицензионных участков и 40 месторождений, включая Ай-Яунское, на котором предприятие является оператором. Совокупные начальные геологические запасы месторождений ООО «РН-Уватнефтегаз» составляют 1,886 млрд тонн нефти. Текущие извлекаемые запасы нефти составляют 408 млн тонн.
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