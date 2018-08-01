С «Бакулинс Моторс Групп» требуют вернуть долги

Три компании подрядчика завода «Волгабас» подали иски в Арбитражные суды к «Бакулинс Моторс Групп» с требованием возместить им материальные затраты.

16 июля в Областной арбитражный суд обратилось ООО «Вита-МСК», специализирующаяся на поставке сантехнического оборудования, однако сумма иска не известна. Эта же контора подала иск в арбитраж Московской области и требует от «Бакулинс Моторс Групп» 573 696 рублей.

Еще одна компания «Визиллект» требует от руководства завода 4,7 миллионов рублей и просила суд наложить аресты на все счета компании «БМГ». Также иск предъявлен со стороны ООО «Спецстройсервис» из Москвы. Компания требует с предприятия 1 179 847 рублей.

Истцы отмечают, что в отношении «Бакулинс Моторс Групп» есть и иски о банкротстве в арбитражных судах. Напомню, завод по производству автобусов на газомоторном топливе открылся под Владимиром в декабре прошлого года.

На официальной части присутствовал специальный представитель президента России по вопросам природы, экологии и транспорта Сергей Иванов

Кроме того, компания выпустила специальный автобус для чемпионов России по футболу ФК «Локомотив» Москва.

Фото volpromex.ru А неделю назад руководство Санкт-Петербурга пожелало приобрести для «северной столицы» 60 автобусов этой марки.