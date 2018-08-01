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С «Бакулинс Моторс Групп» требуют вернуть долги
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С «Бакулинс Моторс Групп» требуют вернуть долги 

ТВ-МИГ 1 августа 2018
Фото: ТВ-МИГ
Три компании подрядчика завода «Волгабас» подали иски в Арбитражные суды к «Бакулинс Моторс Групп» с требованием возместить им материальные затраты.
16 июля в Областной арбитражный суд обратилось ООО «Вита-МСК», специализирующаяся на поставке сантехнического оборудования, однако сумма иска не известна. Эта же контора подала иск в арбитраж Московской области и требует от «Бакулинс Моторс Групп» 573 696 рублей.
Еще одна компания «Визиллект» требует от руководства завода 4,7 миллионов рублей и просила суд наложить аресты на все счета компании «БМГ». Также иск предъявлен со стороны ООО «Спецстройсервис» из Москвы. Компания требует с предприятия 1 179 847 рублей.
Истцы отмечают, что в отношении «Бакулинс Моторс Групп» есть и иски о банкротстве в арбитражных судах. Напомню, завод по производству автобусов на газомоторном топливе открылся под Владимиром в декабре прошлого года.
На официальной части присутствовал специальный представитель президента России по вопросам природы, экологии и транспорта Сергей Иванов.
Кроме того, компания выпустила специальный автобус для чемпионов России по футболу ФК «Локомотив» Москва.
Фото volpromex.ru  А неделю назад руководство Санкт-Петербурга пожелало приобрести для «северной столицы» 60 автобусов этой марки.
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