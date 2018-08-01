Ещё
Forbes назвал самые дорогие бренды Вьетнама
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.72
Прогноз
30.07 – 06.08
$
62.91
73.20
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.41
–0.01 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1591
–0.0131
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

Forbes назвал самые дорогие бренды Вьетнама 

Вьетнам сегодня 1 августа 2018
Фото: Вьетнам сегодня
Vinamilk, Viettel остаются на вершине списка
Журнал Forbes во Вьетнаме опубликовал свой третий ежегодный список, в котором перечислены 40 самых дорогих брендов во Вьетнаме, оценив их общую стоимость в 8,1 млрд USD.
Это на 50 процентов больше, чем в прошлом году. Молочный гигант Vinamilk и телекоммуникационные компании, представляющие оборонно-промышленный сектор, как и два предыдущих года, занимают верхние позиции.
Forbes оценивает стоимость бренда Vinamilk на уровне 2,28 млрд USD, что намного выше, чем 1,7 млрд USD в прошлом году, а Viettel — 1,39 млрд USD.
Государственная компания Vietnam Posts and Telecommunications Group (VNPT) опережает на три места Vingroup, крупнейшую компанию по недвижимости во Вьетнаме. При стоимости 416 млн USD, VNPT впервые попадает в список.
Другие бренды, попавшие в первую десятку: крупнейшая пивоварня страны Sabeco (393 млн USD), Vinhomes, подразделение по строительству жилой недвижимости в компании Vingroup (384 млн USD), Vinaphone, один из крупнейших мобильных операторов Вьетнама, принадлежащий VNPT (308 млн USD), Vingroup (307,2 млн USD), производитель продуктов питания и напитков Masan Consumer (238 млн USD), Банк внешней торговли Вьетнама, или Vietcombank (177,9 млн USD), и технологический гигант FPT (169 млн USD).
Vinhomes и Vinaphone также являются новичками списка.
Как и в прошлом, в этом году большую часть списка этого составляют бренды — производители потребительских товаров, за которыми следуют финансовый сектор и банковское дело, а замыкают список технологические компании.
Однако разрыв между общей стоимостью финансово-банковским сектором и сектором потребительских товаров сократился, отмечают в Forbes.
Другими новыми участниками в этом году являются Vincom Retail, дочернее предприятие Vingroup, ведущая кофейная фирма Trung Nguyen Group, конгломерат, объединяющий производство сахара, энергетику, недвижимость и туризм TTC Group, а также совместный акционерный коммерческий банк развития Хошимина, или HD Bank.
Forbes формирует ежегодный список, анализируя доходы брендов до и после налогообложения, основываясь на своих финансовых отчетах, а также данных фондового рынка.
Источник: vnexpress.net
Вьетнам сегодня: последние новости
Донг рекордно подешевел Вьетнамские строительные компании ищут инвесторов Удешевление нефти не скажется на стоимости бензина во Вьетнаме
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Лукашенко задумал антироссийский шаг288
Дач больше не будет8
Россияне скупают дачи108
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение