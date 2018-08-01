Forbes назвал самые дорогие бренды Вьетнама

Vinamilk, Viettel остаются на вершине списка

Журнал Forbes во Вьетнаме опубликовал свой третий ежегодный список, в котором перечислены 40 самых дорогих брендов во Вьетнаме, оценив их общую стоимость в 8,1 млрд USD.

Это на 50 процентов больше, чем в прошлом году. Молочный гигант Vinamilk и телекоммуникационные компании, представляющие оборонно-промышленный сектор, как и два предыдущих года, занимают верхние позиции.

Forbes оценивает стоимость бренда Vinamilk на уровне 2,28 млрд USD, что намного выше, чем 1,7 млрд USD в прошлом году, а Viettel — 1,39 млрд USD.

Государственная компания Vietnam Posts and Telecommunications Group (VNPT) опережает на три места Vingroup, крупнейшую компанию по недвижимости во Вьетнаме. При стоимости 416 млн USD, VNPT впервые попадает в список.

Другие бренды, попавшие в первую десятку: крупнейшая пивоварня страны Sabeco (393 млн USD), Vinhomes, подразделение по строительству жилой недвижимости в компании Vingroup (384 млн USD), Vinaphone, один из крупнейших мобильных операторов Вьетнама, принадлежащий VNPT (308 млн USD), Vingroup (307,2 млн USD), производитель продуктов питания и напитков Masan Consumer (238 млн USD), Банк внешней торговли Вьетнама, или Vietcombank (177,9 млн USD), и технологический гигант FPT (169 млн USD).

Vinhomes и Vinaphone также являются новичками списка.

Как и в прошлом, в этом году большую часть списка этого составляют бренды — производители потребительских товаров, за которыми следуют финансовый сектор и банковское дело, а замыкают список технологические компании.

Однако разрыв между общей стоимостью финансово-банковским сектором и сектором потребительских товаров сократился, отмечают в Forbes.

Другими новыми участниками в этом году являются Vincom Retail, дочернее предприятие Vingroup, ведущая кофейная фирма Trung Nguyen Group, конгломерат, объединяющий производство сахара, энергетику, недвижимость и туризм TTC Group, а также совместный акционерный коммерческий банк развития Хошимина, или HD Bank.

Forbes формирует ежегодный список, анализируя доходы брендов до и после налогообложения, основываясь на своих финансовых отчетах, а также данных фондового рынка.

Источник: vnexpress.net