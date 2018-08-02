Стали известны детали переговоров Дерипаски и США

Bloomberg: Дерипаска считает условия минфина США по снятию санкций неприемлемыми

Агентство отмечает, что позиция российского бизнесмена показывает, что дискуссии с ведомством не всегда идут гладко, хотя мировой рынок алюминия вернулся к досанкционным уровням, сигнализируя о том, что трейдеры рассчитывают на сделку. Дерипаска находит требования США экономически нецелесообразными и кабальными, сказали источники на условиях анонимности в связи с конфиденциальным характером переговоров. Они не уточнили, что именно не устраивает Дерипаску, и как может быть урегулирована эта ситуация.

Председатель совета директоров En+ Group Plc Грег Баркер возглавляет переговоры с американским минфином , он посетил Вашингтон в надежде добиться компромисса, сказал один из источников. Обсуждения продолжаются и прогресс есть, говорит этот источник.

Министр финансов США Стивен Мнучин говорил в июле, что ведомство ведет с "Русалом" "плодотворные дискуссии" об урегулировании противоречий. Тем не менее, жесткая позиция российского миллиардера повышает вероятность того, что стороны не достигнут соглашения к 23 октября, когда санкции вступят в полную силу — такое развитие событие грозит вызвать новый всплеск турбулентности на алюминиевом рынке. У минфина США есть вариант просто продлить этот дедлайн, предоставив больше времени на переговоры.

Если смягчения санкций не будет, En+, которая контролирует 48% в "Русале", придется рассмотреть продажу Китаю или национализацию, следует из июльского документа компании Mercury LLC, лоббирующей интересы группы.

Представитель Дерипаски отказался дать комментарии агентству Bloomberg

Санкции против "Русала"

"Русал" попал под санкции США 6 апреля вместе с рядом других компаний, в том числе связанных с Олегом Дерипаской. Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан на любой бизнес с этими компаниями. Изначально минфин США дал срок до 7 мая на то, чтобы американские инвесторы избавились от акций и долговых инструментов всех компаний, указанных в списке, а до 5 июня — разорвали с ними контракты. Затем инвесторам США было разрешено проводить сделки с "Русалом" до 23 октября 2018 года.

Одним из условий отмены санкций в отношении компании минфин США назвал снижение доли Дерипаски, который, в свою очередь, заявил о готовности сократить ниже 50% свою долю в крупнейшем акционере "Русала" — компании En+. В минфине США затем отметили, что снижение доли Дерипаски необязательно приведет к отмене санкций против подконтрольного этой группе "Русала".

Сейчас бизнесмен контролирует 48,13% "Русала" через En+, в которой ему принадлежит 66%. С 25 мая Дерипаска покинул совет директоров "Русала".