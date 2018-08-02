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ЦБ определился с судьбой банка АТБ
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«Ъ»: банк «Восточный» и Совкомбанк интересуются покупкой АТБ 

ТАСС 20 часов назад
Фото: ТАСС
Банк "Восточный" и Совкомбанк заинтересованы в приобретении санируемого Банком России Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ). Об этом в четверг пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Издание подчеркивает, что интерес "Восточного" к АТБ объясним в связи с близким географическим расположением бизнеса обеих кредитных организаций, которые ведут свою деятельность в Сибири и на Дальнем Востоке. Кроме того, после ввода в АТБ временной администрации банк "Восточный" пригласил первого зампреда АТБ Вячеслава Андрюшкина к себе на пост старшего вице-президента.
Однако, по данным источников газеты, купить АТБ будет сложно как "Восточному", так и Совкомбанку из-за отсутствия свободных средств, а Совкомбанку предстоит завершить присоединение Росевробанка. В пресс-службе "Восточного" изданию сообщили, что не комментируют сделки. В пресс-службе Совкомбанка отказались от комментариев.
Зампредседателя Банка России Василий Поздышев сообщал накануне журналистам, что ЦБ планирует в августе докапитализировать санируемый АТБ на сумму примерно 10 млрд рублей, а в сентябре выставить его на продажу на конкурсной основе. Реализовать банк планируется до конца 2018 года. ЦБ рассчитывает продать АТБ максимум за один капитал (8-9 млрд рублей) АТБ было решено не присоединять к "Открытию" и Бинбанку, так как для менее крупного банка проще найти покупателя, пояснил Поздышев.
ЦБ РФ в апреле утвердил план мер по предупреждению банкротства Азиатско-Тихоокеанского банка, функции временной администрации возложены на управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора. В ЦБ РФ отмечали, что АТБ является одним из крупнейших и социально значимых региональных банков Сибири и Дальнего Востока. По данным регулятора, он занимает 60-е место по величине активов среди российских банков — активы АТБ на 1 апреля 2018 года составили 120 млрд рублей.
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Комментарии  Ещё 3 источника 
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