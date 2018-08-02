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Tesla отчиталась о «рекордных убытках»
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Tesla отчиталась о рекордных убытках в $717,5 миллиона 

РИА Новости 2 августа 2018
Фото: © AP Photo / Ringo H.W. Chiu
Американская компания Tesla сообщила о рекордных убытках в 717,5 миллиона долларов во втором квартале 2018 года.
Как следует из отчетности, опубликованной на сайте компании, во многом убытки связаны с вложениями в новые модели, в частности, в электрокар Model 3. Однако прибыль от этой модели "медленно переходит к положительным показателям, ожидается увеличение этого показателя в третьем квартале до примерно 15%", говорится в отчете. Убыток Tesla за первый квартал года составил 336,4 миллиона.
"Мы ожидаем, что будем производить 50-55 тысяч данных транспортных средств в третьем квартале… Валовая прибыль модели должна значительно вырасти — приблизительно до 15% в третьем квартале и приблизительно до 20% в четвертом квартале — преимущественно из-за постоянного сокращения производственных издержек", — сообщает компания.
Ссылаясь на собственное исследование, Tesla утверждает, что рынок для этой модели гораздо шире, чем для среднеразмерных седанов премиум-класса.
Ранее в среду агентство Блумберг со ссылкой на источник сообщило, что Tesla планирует выделить пять миллиардов долларов на строительство завода в Китае на фоне эскалации торгового конфликта между США и КНР, при этом часть средств компания рассчитывает привлечь в Поднебесной.
Tesla Model 3 — электрический пятиместный седан, модель была представлена 31 марта 2016 года. Tesla Model 3 разрабатывается на новой платформе, которая отличается от тех, что используются в Tesla Model S и Tesla Model X. Tesla Model 3 стала первой моделью компании, ориентированной на массовый рынок.
Обновленная версия полноприводной Tesla Model 3 разгоняется до 100 км/час за 4,5 секунды. Запас хода составляет — 520 км, максимальная скорость — 230 км/час. Стоимость этой версии — плюс пять тысяч долларов к базовой цене модели в 35 тысяч долларов.
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