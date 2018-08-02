Миллион за воду. Назаровский «Водоканал» через суд взыскивает платеж у Сбербанка

В городе Назарово Красноярского края компания «Водоканал» подала в суд иск на 1,6 млн рублей к Сбербанку . Причиной стало якобы безучетное потребление отделением Сбербанка воды в 2015-2018 годах. Иск принят к производству, его рассмотрят 20 августа.

Как пишет издание Запад24.ру, в банке сам факт подачи иска подтвердили, однако комментировать претензии коммунальщиков не стали, отметив, что это противоречило бы интересам участников процесса.

Между тем это далеко не первый случай, когда назаровский «Водоканал» предъявляет крупные иски государственным органам, предприятиям, а также крупным коммерческим компаниям. В частности, напоминает Запад24.ру, в конце прошлого года коммунальщики пытались взыскать (примерно по тому же поводу, что и сейчас) со Сбербанка 15 млн рублей. Тогда их попытка не увенчалась успехом.