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Сбербанк измерил обрабатываемую наличность в эшелонах
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Сбербанк обрабатывает 70 тысяч тонн наличности в год 

РИА Новости 21 час назад
Фото: РИА Новости
Сбербанк обрабатывает как минимум 70 тысяч тонн наличности в год, если погрузить этот объем денег в поезд, то он растянется от Москвы до Санкт-Петербурга, заявил в интервью РИА Новости директор центра робототехники Сбербанка Альберт Ефимов.
"Сбербанк обрабатывает ежегодно не менее 70 тысяч тонн наличности — это очень большие объемы. Если погрузить все это в эшелоны, они займут всю трассу от Москвы до Санкт-Петербурга", — сказал он.
Часть проектов подразделения Сбербанка, которым руководит Ефимов, направлена на оптимизацию работы банка по обработке наличности.
"Чтобы затраты на инкассацию не увеличивались параллельно с ростом рынка, необходимо постоянно снижать ее себестоимость, а это возможно только при условии максимальной автоматизации ручного труда", — пояснил он.
В крупнейшем российском банке работают 15 тысяч инкассаторов, они обслуживают 140 тысяч объектов корпоративных клиентов, 72 тысячи банкоматов. В 2017 году инкассаторы Сбербанка перевезли денег и ценностей на сумму свыше 50 триллионов рублей.
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