KAZ Minerals купила медный проект Абрамовича

KAZ Minerals приобретает Баимское месторождение на Чукотке за $900 млн

Группа заплатит за 75% проекта $675 млн ($436 млн деньгами, а остальное — своими акциями) и получит возможность выкупить оставшиеся 25% проекта за $225 млн деньгами или акциями (отложенный платеж) в зависимости от реализации проекта.

Баимское месторождение — одно из крупнейших в мире неосвоенных медных месторождений. Текущие ресурсы по кодексу JORC оцениваются в 9,5 млн тонн меди при среднем содержании 0,43% и 16,5 млн унций золота при среднем содержании 0,23 грамма на тонну. Среднегодовой объем производства в первые 10 лет операционной деятельности ожидается на уровне 250 тыс. тонн меди и 400 тыс. унций золота. Капитальные затраты на разработку рудника оцениваются в $5,5 млрд при условии проведения технико-экономического обоснования проекта.

Если проект получит от государства инфраструктуру и налоговые льготы до 31 марта 2029 года, то оставшиеся 25% проекта будут оплачиваться акциями, в противном случае — деньгами в размере $225 млн ГДК «Баимская» (принадлежит компании Millhouse Романа Абрамовича) на аукционе в 2008 году приобрела Баимскую медно-порфировую площадь с входящим в нее золоторудным месторождением Песчанка.