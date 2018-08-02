«Ростерминалуголь» в июле 2018 года отгрузил на экспорт 1,4 млн тонн угля

В июле на терминале был обработан 21 балкер, средняя судовая партия составила 66 тыс. тонн, а максимальная производительность при погрузке — 93 тыс. тонн в сутки. При этом 28 июля, при обработке балкера SBI Swing (тип Panamax), в АО «Ростерминалуголь» был зафиксирован новый рекорд скорости погрузки — 3899 тонн в час. За 7 месяцев 2018 года у причалов терминала было обработано 169 судов, средняя судовая партия составила 73 тыс. тонн (рост — 6% к прошлому году).

За 7 месяцев на терминале было выгружено 171 639 вагонов, доставивших в порт 12,2 млн тонн угля. В июле на терминале было обработано 20 827 вагонов (1,5 млн тонн угля). Максимальная выгрузка за сутки с 9.00 28 июля до 9.00 29 июля 2018 года составила рекордные 798 вагонов.

В настоящий момент АО «Ростерминалуголь» в рамках программы дальнейшего технического перевооружения, разработанной по инициативе «Управляющей портовой компании», ведет замену одного из двух тандемных вагоноопрокидывателей. Инвестиции в проект превышают 500 млн рублей, введение в строй нового оборудования планируется до конца 2018 года.