Свердловские предприятия МСБ получили господдержку на 1,14 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 августа. / ТАСС /. Предприятия малого и среднего бизнеса (МСБ) Свердловской области с начала года получили господдержку на общую сумму в 1,14 млрд рублей. Об этом сообщили в четверг в департаменте информации региона.

Ранее сообщалось, что свердловские власти упростили для МСБ процедуру подачи заявки на получение микрозаймов до 3 млн рублей, а также сократили требования для получения начинающими предпринимателями займа «Старт» до 750 тыс. рублей. Это сделано для повышения доступности поддержки и реализация клиентоориентированного подхода при предоставлении инструментов для предпринимателей.

"Согласно данным Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства, в первом полугодии 2018 года поддержку получили свыше 6 тыс. предприятий МСБ. Из них 271 компания воспользовалась финансовыми инструментами на общую сумму 1,14 млрд рублей", — сказано в сообщении.

По данным департамента, большего всего представителей МСБ воспользовались поручительством по банковским кредитам и гарантиям, а также микрозаймам. Среди нефинансовых мер поддержки лидируют консультации, семинары и мастер-классы.

"Всего за полгода было проведено 1,8 тыс. консультаций, а также семинары и мастер-классы, в которых приняли участи почти 3,5 тысячи человек. Если говорить об обучении начинающих предпринимателей и физических лиц, заинтересованных в открытии своего дела, то за полгода его прошли 547 человек", — уточнили в департаменте.