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Nord Stream — 2 разработал альтернативный маршрут газопровода без удорожания проекта
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Nord Stream — 2 разработал альтернативный маршрут газопровода без удорожания проекта 

ТАСС 18 часов назад
ВЕНА, 2 августа. /ТАСС/. Компания Nord Stream — 2 AG, являющаяся оператором проекта «Северный поток — 2», разработала маршрут газопровода в обход Дании без удорожания для проекта. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам второго квартала сообщил исполнительный член совета директоров австрийской нефтегазовой компании OMV Манфред Ляйтнер.
"Мы разработали уже альтернативный маршрут, Nord Stream — 2 AG не нужно дополнительных разрешений. Общая стоимость проекта останется прежней, как и говорилось при запуске проекта — она составляет €9,5 млрд", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
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