Nord Stream — 2 разработал альтернативный маршрут газопровода без удорожания проекта

ВЕНА, 2 августа. / ТАСС /. Компания Nord Stream — 2 AG, являющаяся оператором проекта «Северный поток — 2», разработала маршрут газопровода в обход Дании без удорожания для проекта. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам второго квартала сообщил исполнительный член совета директоров австрийской нефтегазовой компании OMV Манфред Ляйтнер.

"Мы разработали уже альтернативный маршрут, Nord Stream — 2 AG не нужно дополнительных разрешений. Общая стоимость проекта останется прежней, как и говорилось при запуске проекта — она составляет €9,5 млрд", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.