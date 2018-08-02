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«Мосинжпроект» занял 106-е место в рейтинге крупнейших компаний России
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«Мосинжпроект» занял 106-е место в рейтинге крупнейших компаний России 

РИА Недвижимость 18 часов назад
МОСКВА, 2 авг — РИА Недвижимость. Принадлежащая властям Москвы инжиниринговая компания «Мосинжпроект» заняла 106-е место в рейтинге крупнейших компаний России аналитического журнала «Эксперт».
Как говорится в сообщении компании, объем реализованной ей в 2017 году продукции вырос по сравнению с предыдущим годом на 60%, что позволило «Мосинжпроекту» подняться на 44 позиции вверх в рейтинге «Эксперт 400».
Кроме того, компания заняла третье место по России и второе в Московском регионе в сфере инжиниринга и промышленно-инфраструктурного строительства.
Гендиректор «Мосинжпроекта Марс Газизуллин, чьи слова приводятся в сообщении, отметил, что место компании в рейтинге обусловлено растущими объемами работ, в особенности реализацией крупных инфраструктурных проектов, таких как открытый в 2017 году парк „Зарядье“
»Будем стремиться стать ведущим инжиниринговым холдингом России", — цитирует пресс-служба его слова.
По итогам 2016 года «Мосинжпроект» вошел в сотню крупнейших отечественных компаний по версии рейтинга RAEX-600.
"Эксперт 400" — ежегодный рейтинг крупнейших российских компаний, который составляется по версии аналитического издания «Эксперт online». Определяющим критерием, по которому составляется рейтинг, является показатель объема реализации продукции (работ, товаров, услуг) за календарный год.
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