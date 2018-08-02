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Суд нашел признаки банкротства: в ЛЗК «Башлеспром» ввели процедуру наблюдения
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Суд нашел признаки банкротства: в ЛЗК «Башлеспром» ввели процедуру наблюдения 

ufa1.ru 17 часов назад
Фото: ufa1.ru
Результаты процедуры наблюдения в лесозаготовительной компании рассмотрят в суде в ноябре
На предприятии «Лесозаготовительная компания Башлеспром» ввели процедуру наблюдения и назначили временного управляющего — в деятельности компании суд разглядел признаки несостоятельности (банкротства).
Как следует из материалов Арбитражного суда РБ, еще в 2011 году предприятие поручилось перед ПАО «Сбербанк России» за «Уфимский фанерно-платный комбинат», которому финансовое учреждение открыло четыре кредитные линии. Деньги потребовались комбинату на техническое перевооружение и реализацию двух проектов — «Создание завода большеформатной фанеры» и «Создание лесоперерабатывающего комплекса на территории РБ» на срок по 24.06.2019 г. Закрыть задолженность следовало до 2019 и 2020 года соответственно, но свои обязательства ни заемщик, ни поручитель не исполнили.
В общей сложности сумма долга — основная по кредиту, неустойка за просрочку, и проценты за пользование деньгами — составила 138,5 миллиона рублей.
В феврале 2018 года «Лесозаготовительной компании Башлеспром» направили требование на уплату долга, но оно осталось без исполнения. Банк был вынужден обратиться в суд.
— Требования заявителя признаются судом подлежащими включению в реестр требований кредиторов в состав третьей очереди, — говорится в документах Арбитража РБ.
Результаты процедуры наблюдения суд рассмотрит 26 ноября.
Справка:
Уставный капитал ООО «ЛЗК „Башлеспром“ составляет 18 миллионов рублей. Учредили его пять российских компаний: „Амзинский лесокомбинат“, „Уфимский фанерный комбинат“, „Уфимский фанерно-плитный комбинат“, „Башкирский лесоперерабатывающий комплекс“ и „башкирская лесопромышленная компания“.
Согласно финансовой отчетности предприятия, размещенной на ресурсе rusprofile.ru, выручка предприятия за 2016 год составила 267 миллионов рублей, прибыль — 1,8 миллиона рублей. По состоянию на июль 2018 года организация участвует в 5 арбитражных процессах в качестве ответчика. Общая сумма исковых требований составляет 278 миллионов рублей.
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