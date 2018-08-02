Кипрская компания Kara Burkut выкупила у МТС Банка долг «Трансаэро»

21 августа 2018 года Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассмотрит заявление кипрской компании Kara Burkut о процессуальном правопреемстве в рамках дела о банкротстве ОАО АК «Трансаэро»

Как стало известно, в марте 2018 года ПАО «МТС-Банк» уступило компании Kara Burkut Recovery Ltd права требования в размере 1 000 000 000 рублей к ОАО «Авиационная компания „Трансаэро“ (согласно Картотеке арбитражных дел — kad.arbitr.ru).

МТС Банк, еще год назад занимавший одну из наиболее активных позиций по вопросу взыскания задолженности, вышел, таким образом, из проекта.

Компания Kara Burkut Recovery Limited может быть аффилирована с зарегистрированным на Каймановых островах фондом конфликтных инвестиций Black Eagle Litigation Fund, который ранее уже выкупил часть прав требований у МТС Банка (правопреемство утверждено судом 28 декабря 2017 года).

В июне 2017 года МТС Банк в судебном порядке добился предписания об истребовании у (бывшего) руководства ОАО АК „Трансаэро“ и компании Sky Ocean International (США) информации и документов о деятельности авиакомпании, а также оффшорных структур принадлежащих бенефициарам бизнеса.

Как сообщало РАПСИ в июне 2018 года, судом Южного округа штата Флорида США было удовлетворено совместное заявление МТС Банка и Kara Burkut в рамках заключенного ранее договора цессии о передаче компании Kara Burkut прав и обязанностей в рамках судебного процесса во Флориде.

Таким образом, в скором времени Kara Burkut заменит МТС Банк не только в американском суде, но и в российском деле о банкротстве „Трансаэро“.