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Кипрская компания Kara Burkut выкупила у МТС Банка долг «Трансаэро»
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Кипрская компания Kara Burkut выкупила у МТС Банка долг «Трансаэро» 

Газета.Ru 17 часов назад
21 августа 2018 года Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассмотрит заявление кипрской компании Kara Burkut о процессуальном правопреемстве в рамках дела о банкротстве ОАО АК «Трансаэро».
Как стало известно, в марте 2018 года ПАО «МТС-Банк» уступило компании Kara Burkut Recovery Ltd права требования в размере 1 000 000 000 рублей к ОАО «Авиационная компания „Трансаэро“ (согласно Картотеке арбитражных дел — kad.arbitr.ru).
МТС Банк, еще год назад занимавший одну из наиболее активных позиций по вопросу взыскания задолженности, вышел, таким образом, из проекта.
Компания Kara Burkut Recovery Limited может быть аффилирована с зарегистрированным на Каймановых островах фондом конфликтных инвестиций Black Eagle Litigation Fund, который ранее уже выкупил часть прав требований у МТС Банка (правопреемство утверждено судом 28 декабря 2017 года).
В июне 2017 года МТС Банк в судебном порядке добился предписания об истребовании у (бывшего) руководства ОАО АК „Трансаэро“ и компании Sky Ocean International (США) информации и документов о деятельности авиакомпании, а также оффшорных структур принадлежащих бенефициарам бизнеса.
Как сообщало РАПСИ в июне 2018 года, судом Южного округа штата Флорида США было удовлетворено совместное заявление МТС Банка и Kara Burkut в рамках заключенного ранее договора цессии о передаче компании Kara Burkut прав и обязанностей в рамках судебного процесса во Флориде.
Таким образом, в скором времени Kara Burkut заменит МТС Банк не только в американском суде, но и в российском деле о банкротстве „Трансаэро“.
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