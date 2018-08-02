Credit Suisse перенесет лондонское отделение во Франкфурт

FT: Credit Suisse перенесет свое лондонское отделение во Франкфурт

Швейцарский банк Credit Suisse планирует перенести свое лондонское отделение по банковским инвестициям и рынкам капитала в немецкий Франкфурт-на-Майне в свете стратегии компании по подготовке к выходу Великобритании из Евросоюза . Об этом сообщает газета Financial Times.

По сведениям газеты, компания уже выделила на переезд крупную сумму. Предполагается, что в Германию переместятся порядка 50 банкиров, еще часть сотрудников будут переведены в другие европейские отделения банка. Ожидается, что в общей сложности лондонское отделение покинут около 250 из 5500 сотрудников Credit Suisse.

Также FT передает, что в компании рассматривали идею перемещения отделения в Ирландию, однако после проведения переговоров с Центробанком страны от этого плана решено было отказаться.

В мае газета сообщала, что три крупных банка увеличили свои бюджеты в общей сложности на $135 млн в связи с назначенным на конец марта 2019 года выходом Великобритании из Евросоюза, чтобы перевести из Лондона часть своего бизнеса.