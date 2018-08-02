«Казаньоргсинтез» планирует вложить 16,5 млрд рублей в создание парогазовой установки

КАЗАНЬ, 2 августа. / ТАСС /. "Казаньоргсинтез" (Татарстан, крупный производитель полиэтилена) планирует вложить 16,5 млрд рублей в создание парогазовой установки (ПГУ) мощностью 250 МВт. Соответствующую закупку предприятие разместило на электронной торговой площадке OnlineContract.

"Предусматривается строительство ПГУ суммарной электрической мощностью 250 МВт на площадке ПАО «Казаньоргсинтез». Начальная цена контракта — 16,48 млрд рублей", — говорится в документах закупки.

Предполагается, что генеральный подрядчик строительства возведет ПГУ «под ключ» к февралю 2019 года.

Как следует из материалов «Казаньоргсинтеза», в 2017 году компания реализовывала энергоэффективные и энергосберегающие мероприятия для того, чтобы снизить расходы потребляемого пара от внешнего источника — Казанской ТЭЦ-3 и увеличить собственную выработку пара. Всего за прошлый год предприятие потребило почти 1,7 тыс. МВтч электрической энергии, затраты на нее составили 4,2 млрд рублей.

ПАО «Казаньоргсинтез» (входит в Группу компаний «Таиф») производит более 38% всего российского полиэтилена и является его крупнейшим экспортером, по собственным данным. Ежегодно «Казаньоргсинтез» производит более 1 млн тонн химической продукции.

ГК «Таиф» основана в 1995 году в Татарстане, объединяет 54 дочерние и зависимые компании, ведущие деятельность в области нефтегазопереработки и нефтехимии, телекоммуникаций, строительства, банковской и инвестиционной сфер. Крупнейшими компаниями группы являются «Казаньоргсинтез», «Нижнкамскнефтехим» и «Таиф-НК».