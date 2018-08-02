Ещё
«Казаньоргсинтез» планирует вложить 16,5 млрд рублей в создание парогазовой установки
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.72
Прогноз
06.08 – 13.08
$
62.40
72.70
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.41
–0.01 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1591
–0.0131
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

«Казаньоргсинтез» планирует вложить 16,5 млрд рублей в создание парогазовой установки 

ТАСС 14 часов назад
Фото: Реальное время
КАЗАНЬ, 2 августа. /ТАСС/. "Казаньоргсинтез" (Татарстан, крупный производитель полиэтилена) планирует вложить 16,5 млрд рублей в создание парогазовой установки (ПГУ) мощностью 250 МВт. Соответствующую закупку предприятие разместило на электронной торговой площадке OnlineContract.
"Предусматривается строительство ПГУ суммарной электрической мощностью 250 МВт на площадке ПАО «Казаньоргсинтез». Начальная цена контракта — 16,48 млрд рублей", — говорится в документах закупки.
Предполагается, что генеральный подрядчик строительства возведет ПГУ «под ключ» к февралю 2019 года.
Как следует из материалов «Казаньоргсинтеза», в 2017 году компания реализовывала энергоэффективные и энергосберегающие мероприятия для того, чтобы снизить расходы потребляемого пара от внешнего источника — Казанской ТЭЦ-3 и увеличить собственную выработку пара. Всего за прошлый год предприятие потребило почти 1,7 тыс. МВтч электрической энергии, затраты на нее составили 4,2 млрд рублей.
ПАО «Казаньоргсинтез» (входит в Группу компаний «Таиф») производит более 38% всего российского полиэтилена и является его крупнейшим экспортером, по собственным данным. Ежегодно «Казаньоргсинтез» производит более 1 млн тонн химической продукции.
ГК «Таиф» основана в 1995 году в Татарстане, объединяет 54 дочерние и зависимые компании, ведущие деятельность в области нефтегазопереработки и нефтехимии, телекоммуникаций, строительства, банковской и инвестиционной сфер. Крупнейшими компаниями группы являются «Казаньоргсинтез», «Нижнкамскнефтехим» и «Таиф-НК».
ТАСС: последние новости
Apple стала первой в мире компанией, капитализация которой превысила $1 трлн Эксперты: США еще не раз дадут "Русалу" отсрочку, но в итоге снимут санкции в 2019 году "Ъ": банк "Восточный" и Совкомбанк интересуются покупкой АТБ
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Лукашенко задумал антироссийский шаг287
Дач больше не будет8
Россияне скупают дачи108
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение