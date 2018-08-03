Ещё
Дерипаска отказался выходить из-под санкций
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.15
$
63.50
73.35
73.47
Прогноз
06.08 – 13.08
$
62.00
72.00
Индексы и котировки Brent
73.42
+0.00 Золото
1214.50
–0.01 РТС
1145.08
+0.25
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1568
–0.0124
23.07
1.1692
02.08
29.07
24.07

Дерипаска отказался выходить из-под санкций 

Lenta.ru 21 час назад
Владелец холдинга En+ и алюминиевой компании «Русал» Олег Дерипаска не согласился на условия американских властей по снятию санкций со своих активов, пишет РБК.
Требования Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC) Дерипаска счел «заведомо невыполнимыми и откровенно кабальными», а позицию ведомства — «неконструктивной», утверждают источники издания в обоих компаниях олигарха.
По их словам, переговоры с Вашингтоном, скорее всего, зайдут в тупик. При этом, суть требований OFAC к En+ и «Русал» не раскрывается.
В конце июля стало известно, что переговоры с OFAC и Минфином США о снятии санкций ведет глава совета директоров En+ (владеет контрольным пакетом «Русал») лорд Грегори Баркер. Он составил план из трех пунктов, предполагающий снижение доли Дерипаски в En+ ниже 50 процентов (сейчас около 70), выход бизнесмена из руководящих органов обеих компаний и замена его представителей на независимых директоров. Доля Дерипаски и его семьи будет передана в доверительное управление структурам, которых назначит американский Минфин. Он же будет контролировать процесс.
О наличии плана говорил даже министр финансов США Стивен Мнучин. По его словам, главная цель санкций против En+ и «Русал» состояла в том, чтобы «изменить поведение олигарха».
Сообщалось, что OFAC приняло план Баркера, предоставив ему дополнительное время для выполнения всех принятых на себя обязательств. Однако в ответ Вашингтон выдвинул дополнительные требования, которые в En+ не приняли.
18 мая Дерипаска покинул совет директоров En+, после чего США продлили срок заключения сделок с его компаниями для американских резидентов до октября. 2 августа был перенесен и крайний срок, к которому американские инвесторы обязаны избавиться от акций En+ и «Русал». Теперь это 23 октября.
Компании Дерипаски вместе с другими российскими предприятиями и частными лицами попали под очередную волну американских санкций 6 апреля. Им запрещено экспортировать продукцию в США, а их партнерам по всему миру тоже грозят ограничения за «существенные транзакции» с ними.
Последние новости
Она встанет в позу бесплатно: как тренер Мадонны развлекается в Москве Она стала моделью, несмотря на возраст. И познала главный секрет молодости Бабушка отдала за внука 200 тысяч рублей. Внуков у нее нет
Комментарии37
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала242
Путин утвердил повышение налога705
«Голые» дачи вошли в моду в Подмосковье
Провинциалы придумали схему отъема квартир у москвичей53
Дач больше не будет9
Видео
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
04:07
«Прямиком из ада»: США ударили по рублю
Экономика Статьи
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
01:38
Назван самый дорогой месяц для путешествий
Личный счет Общество
06:53
Провинциалы придумали схему отъема квартир у москвичей
Недвижимость
08:38
Дерипаска отказался выходить из-под санкций
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение