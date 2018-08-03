Дерипаска отказался выходить из-под санкций

Требования Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC) Дерипаска счел «заведомо невыполнимыми и откровенно кабальными», а позицию ведомства — «неконструктивной», утверждают источники издания в обоих компаниях олигарха.

По их словам, переговоры с Вашингтоном, скорее всего, зайдут в тупик. При этом, суть требований OFAC к En+ и «Русал» не раскрывается.

В конце июля стало известно, что переговоры с OFAC и Минфином США о снятии санкций ведет глава совета директоров En+ (владеет контрольным пакетом «Русал») лорд Грегори Баркер. Он составил план из трех пунктов, предполагающий снижение доли Дерипаски в En+ ниже 50 процентов (сейчас около 70), выход бизнесмена из руководящих органов обеих компаний и замена его представителей на независимых директоров. Доля Дерипаски и его семьи будет передана в доверительное управление структурам, которых назначит американский Минфин . Он же будет контролировать процесс.

О наличии плана говорил даже министр финансов США Стивен Мнучин . По его словам, главная цель санкций против En+ и «Русал» состояла в том, чтобы «изменить поведение олигарха».

Сообщалось, что OFAC приняло план Баркера, предоставив ему дополнительное время для выполнения всех принятых на себя обязательств. Однако в ответ Вашингтон выдвинул дополнительные требования, которые в En+ не приняли.

18 мая Дерипаска покинул совет директоров En+, после чего США продлили срок заключения сделок с его компаниями для американских резидентов до октября. 2 августа был перенесен и крайний срок, к которому американские инвесторы обязаны избавиться от акций En+ и «Русал». Теперь это 23 октября.

Компании Дерипаски вместе с другими российскими предприятиями и частными лицами попали под очередную волну американских санкций 6 апреля. Им запрещено экспортировать продукцию в США, а их партнерам по всему миру тоже грозят ограничения за «существенные транзакции» с ними.