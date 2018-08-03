Господдержка так и не пришла? Кто поможет пострадавшим от санкций компаниям

«Русалу», В конце июля Совет Евросоюза ввел очередные экономические санкции против нескольких российских компаний. Они пополнили и без того внушительный пакет ограничений, установленных западными политиками для отечественных предпринимателей. Обещанная правительством господдержка, призванная нивелировать ущерб от санкций En+ «Ренове» , «Базовому элементу» и другим фигурантам санкционного списка, пока носит единичный характер, и без принятия системных мер справляться с внешним давлением крупному бизнесу становится все сложнее. А фактическое отсутствие работающих механизмов стимулирования инновационной и инвестиционной активности серьезно ограничивает возможность его участия в социально-ориентированных проектах.

30 июля официальный журнал ЕС опубликовал список из шести российских компаний, принимавших участие в строительстве Крымского моста, и за это наказанных запретом на ведение дел с европейскими партнерами. В скором времени, скорее всего, будут расширены и санкции со стороны США — по словам сенатора-республиканца Линдси Грэма , американские законодатели активно работают над законопроектом о новых мерах в отношении России.

Ограничивая с помощью санкций экономическую активность российских компаний на международной арене, власти развитых стран Запада в то же время стимулируют развитие приоритетных отраслей своей собственной экономики, действуя через льготные кредиты и предоставление банковской поддержки с участием государства. А что же в России? У нас государство пока только думает и обсуждает возможные формы поддержки бизнеса, попавшего под санкции.

«Поддержка со стороны государства возможна, например, в виде субсидирования ставок, что позволит компаниям снизить стоимость обслуживания долга. Внутреннее рублевое фондирование снижает валютные риски российских компаний», — отмечает вице-президент Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Богдан Зварич.

«Меры государственной поддержки для крупного российского бизнеса, подпавшего под санкции, необходимы для сохранения объемов производства и масштабов деятельности, — соглашается генеральный директор международной сети FinExpertiza Ильгиз Баймуратов. — Если эти компании останутся один на один с проблемами, вызванными санкционным режимом, им придется серьезно пересмотреть свою производственную программу, продуктовую линейку, и, как следствие, это может привести к масштабным сокращениям персонала и прочим негативным социальным последствиям, поскольку значительная часть их предприятий расположена в моногородах и реальных альтернатив трудоустройства там практически нет».

В полном соответствии с мнением экспертов, отрезанные от западного кредитного рынка и традиционных бизнес-партнеров политическими процессами российские компании ожидали помощи со стороны государства.

И действительно, премьер-министр Дмитрий Медведев еще в апреле этого года поручил правительству разработать способы поддержки компаний, попавших под действие санкций. Но, судя по всему пока заметной помощи жертвы санкций так и не увидели. Более того, за господдержку теперь выдаются кредиты, предоставленные на самых обычных, коммерческих условиях.

Примером такой коллизии является ситуация, в которой оказалась объединенная компания «Русал» — один из крупнейших в мире производителей алюминия. После введения апрельских санкций ее акции рухнули на 50%, а владелец «Русала» Олег Дерипаска за один день потерял больше полутора миллиардов долларов. Государство сразу заявило о готовности поддержать стратегического производителя, обеспечивающего рабочими местами 350 тысяч человек… Однако, судя по имеющейся информации, никакой реальной помощи компания так и не получила.

Частные банки связываться с фигурантом «черного списка» ЕС и США попросту боятся, ведь за сотрудничество с ним они и сами могут пополнить этот список. Госбанки в кредитах не отказывают, но выставляют условия, мало отличающиеся от рыночных.

«Мы не государство, мы не поддерживаем компании. Мы — банк», — кратко и емко охарактеризовал позицию банкиров глава госкорпорации «Внешэкономбанк» Сергей Горьков.

Поэтому сумма разнообразных комиссий и процентов, выплаченных одним только «Русалом» по привлеченным кредитам за последние пять лет уже достигла $1,6 млрд Назвать это помощью как-то сложно. В итоге вовсе не банки помогают компаниям выживать, а напротив — попавшие под удар санкций компании вынуждены обеспечивать госбанкам высокую прибыльность и доходность. Это сложно назвать формой господдержки, и тот же «Русал» не так давно был вынужден отказаться от кредита, предложенного еще одним банком с госучастием — «Промсвязьбанком» — по причине как заявляли представители компании, кабальных условий.

Условия, кстати, оказались действительно довольно специфическими. Банк заложил в ставку кредита все риски, в том числе и бизнеса Дерипаски, в результате чего поддержка предлагалась по ставкам даже хуже рыночных.

«Насколько мне известно, правительство прорабатывает меры по стимулированию и обеспечению внутреннего спроса на продукцию крупных компаний, подпавших под санкции, — говорит Баймуратов. — В частности, правительством была разработана дорожная карта мер поддержки отрасли, предусматривающая увеличения спроса на алюминий, производимый «Русалом», в два с половиной раза. В их число входит повышение пошлин на импорт алюминиевой продукции, стимулирование развития высокотехнологичных производств, использующих алюминий и увеличение закупок российского алюминия российскими компаниями. Для экспортеров важной мерой является гарантийная поддержка экспорта и обеспечение внешнеторговых расчетов. Большая часть мер поддержки находится в процессе обсуждения и пока рано говорить, будут ли они достаточными или нет».

Возможно, пришло время и российским властям, по примеру своих западных коллег, озаботиться реальной поддержкой экономики? Тем более что, например, вышеупомянутая алюминиевая промышленность служит драйвером развития ряда регионов, обеспечивает порядка 1% российского ВВП и больше 2% экспорта, во многом определяя динамику развития экономики страны.

Эта госпомощь для нее может выразиться, например, в развитии внутреннего рынка алюминия, создании высокотехнологичных обрабатывающих производств, стимулировании спроса на продукцию высоких переделов из алюминия. Такая поддержка системообразующих отраслей и крупнейших производителей со стороны государства была бы действительно эффективной, а не просто созданием видимости помощи вроде предложения кредитов под кабальный процент. В дальнейшем государство могло бы озаботиться и созданием благоприятных условий для инвесторов, готовых вложить в отрасль свои средства. И тогда вместо того, чтобы подсчитывать потери от экономических санкций, металлурги могли бы вслед за президентом говорить о реальной пользе, извлеченной ими из действий наших западных партнеров.