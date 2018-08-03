В РЖД предупредили о возможном дефиците вагонов

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) допустили возможность дефицита грузовых вагонов осенью 2018 года, а также в следующие годы.

Одной из причин дефицита является нехватка запчастей для ремонта, в том числе, литых деталей тележек и цельнокатаных колес (ЦКК), так как вся выпускаемая продукция уходит на производство новых вагонов.

Отмечается, что РЖД обеспечены литьем и ЦКК максимум на 38% от существующей потребности, из-за чего «ежесуточно на инфраструктуре общего пользования простаивает не менее 15 тысяч вагонов, ожидающих ремонта».

На фоне роста внутреннего спроса изготовители повысили цены на литые детали тележек на 48%, а на ЦКК — на 22% по сравнению с 2017 годом. Кроме того, ситуация усугубилась после повышения ЕЭК ввозных пошлин на колеса украинского «Интерпайпа» до 34,22%.

Белозеров попросил вице-премьера помочь решить эту проблему.

В 2017 году на сезонном пике не хватало вагонов под уголь для ТЭС, а также для щебня, соли, зерна и других грузов. Тогда участники рынка считали, что в 2018 году либо не будет вовсе, либо он не примет угрожающий характер, так как предполагалось, что «рынок должен сбалансироваться за счет закупки нового парка и устранения технических пауз на сети РЖД».

Данная проблема обсуждалась в июне на совещании в министерстве транспорта России , однако, как сообщил источник, знакомый с ходом дискуссии, конкретных решений там принято не было.

По предварительным данным, в конце 2018 года в очереди на ремонт могут встать до 50 тыс. вагонов, которые могли бы быть задействованы в перевозках.

Есть даже вероятность, что российской стороне придется обращаться к китайским производителям.

Риск дефицита повышает замедление оборона вагонов в сети. Существуют как простои в погрузке и выгрузке, так и массовые ремонтные работы на сети в пиковые месяцы (например, в августе).

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что резкое снижение оборота вагонов произошло из-за ремонта инфраструктуры, а также чемпионата мира по футболу и проблем с запчастями.

Если РЖД удастся в ближайшее время вернуться к нормальной работе, то дефицита не будет, считает источник, так как на сеть уже поступило 16 тыс. новых вагонов, до конца года придет в целом 35 тыс.

Другой источник сообщает, что за 2017 год прирост парка полувагонов составил 22,5 тыс.

При учете роста погрузки, согласно финансовому плану РЖД, спрос на новые полувагоны в 2018 году составит 34 тыс. штук, при этом, по данным Министерства промышленности и торговли России , планируется изготовление 35 тыс. вагонов.

Однако расчет баланса проводился с учетом оборота полувагона в 12,5 суток — за шесть месяцев 2018 года оборот увеличился до 13,21 суток, и для удовлетворения спроса нужно помимо выпуска новых вагонов продолжать сокращать непроизводительные операции, которые замедлят оборот.

Источник «Коммерсанта», знакомый со статистикой РЖД, сообщил, что оборот вагона в последнее время вырос до 15 суток. В то же время представитель монополии рассказал, что в среднем по 2016 году оборот составлял 15,74 суток, по 2017 году — 15,06.