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UniCredit отказался от Facebook
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UniCredit больше не доверяет Facebook 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Крупнейший банк Италии UniCredit прекращает использовать Facebook в качестве рекламной площадки из-за того, что социальная сеть действовала не этично. Об этом пишет Bloomberg.
Ранее The Wall Street Journal сообщил, что Facebook заинтересовался финансовыми данными своих пользователей. По данным издания, в течение последнего года соцсеть обратилась ко многим банкам, в том числе JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citigroup и U. S. Bancorp, с предложением предоставить финансовую информацию пользователей.
Среди сведений, интересующих Facebook о своих пользователях, — трансакции по банковским картам и данные о состоянии счета. В самой соцсети заявили, что не собираются сообщать финансовые данные третьим лицам или использовать при подготовке таргетированной рекламы. Финансовые сведения нужны для того, чтобы пользователи находились в соцсети еще дольше, считает аналитик «ВТБ Капитал» Владимир Беспалов:
Владимир Беспалов, аналитик «ВТБ Капитал»
«Они хотят добавить функционал, позволяющий пользователям проверять остатки на счетах, получать предупреждения о мошеннических операциях. Естественно, это увеличило бы функционал и возможности тех продуктов, которые предлагает своим пользователям Facebook, пользователи бы больше времени проводили, для компании это было бы очень хорошим развитием событий. Пока речь идет о достаточно небольших изменениях, которые очень важны с точки зрения количества времени, которое пользователи могут проводить в мессенджере».
Многое зависит от того, пойдут ли банки на такое сотрудничество. Пока, судя по публикациям в СМИ, финансовые институты не сильно заинтересованы в предложении, возможно, они не видят в этом пользу для себя. Есть вероятность, что банки видят в Facebook конкурента, ведь соцсеть может трансформироваться в платежную систему, пользователи могли бы делать переводы с карты на карту прямо на платформе. Если, конечно, соцсеть все-таки будет получать банковские сведения, законны ли вообще такие запросы? Схожая ситуация с информацией, которую банки предоставляют в Бюро кредитных историй, говорит младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин:
Иван Уклеин, младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА»
«В подавляющем большинстве стран мира существует понятие банковской тайны. Естественно, что для открытия доступа к финансовым данным клиента потребуется письменное согласие клиента. Законодательство разных стран понятие «согласие клиента» трактует по-разному: в каких-то странах требуется личное письменное согласие от руки, в каких-то странах достаточно будет поставить галочку в интернет-банке, соответствующей кредитной организации, услугами которой пользуется этот клиент, и это будет считаться согласием на распространение этой информации третьим лицам».
Удачный пример совмещения соцсети, мессенджера и платежной системы — Tencent в Китае, у которого сотни миллионов пользователей. Но это еще не значит, что пользователи Facebook готовы будут предоставить свои финансовые сведения, особенно, если учесть скандалы с утечками данных. Ведь раскрытие информации по денежным вопросам несет дополнительные риски.
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